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    • Spor
    • 07.04.2020 Gazete
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    dünyasının acı kaybı: Antic (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Dünya unun en önemli teknik adamlarından biri olan 71 yaşında vefat etti. 1977-78 sezonunda şampiyon olan kadrosunda yer alan 'da , ve gibi takımları da çalıştırmıştı.

    Futbol dünyasının acı kaybı: Antic
    Dünya unun en önemli teknik adamlarından biri olan 71 yaşında vefat etti. 1977-78 sezonunda şampiyon olan kadrosunda yer alan 'da , ve gibi takımları da çalıştırmıştı.



    Fenerbahçe, Sırp hoca için başsağlığı mesajı yayınladı.



    TÜRKSPORU BULUŞMALARI BUGÜN START ALIYOR
    Turkcell'in projesi , 'nin yıldız sporcularını sevenleriyle buluşturuyor. Evdeki zamana canlı röportajlarla keyif katan TURKSPORU buluşmaları, bu akşam dünya şampiyonu cimnastikçi İbrahim Çolak'la başlıyor. TURKSPORU Instagram'dan canlı yayınlanacak röportaj saat 20.00'de başlayacak.

    ÖDEME YAPILMAZSA İKİ AĞIR CEZA GELİYOR
    Eskişehirspor'da eski futbolcusu Boffin'e 1 hafta içinde ödeme yapılmazsa -6 puan silme ve 2 dönem transfer yasağı kesinleşecek. Tecrübeli kaleciye 430 bin Euro artı oluşan faiz ödemesi yapılması gerekiyor. Başkanı Mustafa Akgören, "Çok üzgünüz. Şehre durumu izah ettik, ama sonuç alamadık. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

    LİGLER OYNANMALI
    Altay Sportif Direktörü Murat Uluç, coronavirüs nedeniyle ara verilen liglerin, maçların oynanarak bitmesi gerektiğini söyledi. Uluç, "Herkes maçların oynanması görüşünde" dedi.

    JUVENTUS'TA     HEDEF POGBA
    İtalyan ekibi 'un eski futbolcusu 'yı istediği iddia edildi. 'ın 106 milyon Euro'ya aldığı Pogba için isteyeceği bonservis ise netleşmedi.

    F1'DE BÜYÜK PANİK
    Formula 1 takımlarından McLaren'in genel müdürü Zak Brown, takımların kırılgan bir süreçten geçtiğini söyledi. Brown, "Bu süreç sonrası toparlanmak zor olacak" dedi.

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