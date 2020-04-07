Dünya futbolunun en önemli teknik adamlarından biri olan Radomir Antic 71 yaşında vefat etti. 1977-78 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe kadrosunda yer alan Antic; İspanya'da Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid gibi takımları da çalıştırmıştı.
Fenerbahçe, Sırp hoca için başsağlığı mesajı yayınladı.
TÜRKSPORU BULUŞMALARI BUGÜN START ALIYOR
Turkcell'in projesi TURKSPORU, Türkiye'nin yıldız sporcularını sevenleriyle buluşturuyor. Evdeki zamana canlı röportajlarla keyif katan TURKSPORU buluşmaları, bu akşam dünya şampiyonu cimnastikçi İbrahim Çolak'la başlıyor. TURKSPORU Instagram'dan canlı yayınlanacak röportaj saat 20.00'de başlayacak.
ÖDEME YAPILMAZSA İKİ AĞIR CEZA GELİYOR
Eskişehirspor'da eski futbolcusu Boffin'e 1 hafta içinde ödeme yapılmazsa -6 puan silme ve 2 dönem transfer yasağı kesinleşecek. Tecrübeli kaleciye 430 bin Euro artı oluşan faiz ödemesi yapılması gerekiyor. Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, "Çok üzgünüz. Şehre durumu izah ettik, ama sonuç alamadık. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.
LİGLER OYNANMALI
Altay Sportif Direktörü Murat Uluç, coronavirüs nedeniyle ara verilen liglerin, maçların oynanarak bitmesi gerektiğini söyledi. Uluç, "Herkes maçların oynanması görüşünde" dedi.
JUVENTUS'TA HEDEF POGBA
İtalyan ekibi Juventus'un eski futbolcusu Paul Pogba'yı istediği iddia edildi. Manchester United'ın 106 milyon Euro'ya aldığı Pogba için isteyeceği bonservis ise netleşmedi.
F1'DE BÜYÜK PANİK
Formula 1 takımlarından McLaren'in genel müdürü Zak Brown, takımların kırılgan bir süreçten geçtiğini söyledi. Brown, "Bu süreç sonrası toparlanmak zor olacak" dedi.
Fenerbahçe, Sırp hoca için başsağlığı mesajı yayınladı.
TÜRKSPORU BULUŞMALARI BUGÜN START ALIYOR
Turkcell'in projesi TURKSPORU, Türkiye'nin yıldız sporcularını sevenleriyle buluşturuyor. Evdeki zamana canlı röportajlarla keyif katan TURKSPORU buluşmaları, bu akşam dünya şampiyonu cimnastikçi İbrahim Çolak'la başlıyor. TURKSPORU Instagram'dan canlı yayınlanacak röportaj saat 20.00'de başlayacak.
ÖDEME YAPILMAZSA İKİ AĞIR CEZA GELİYOR
Eskişehirspor'da eski futbolcusu Boffin'e 1 hafta içinde ödeme yapılmazsa -6 puan silme ve 2 dönem transfer yasağı kesinleşecek. Tecrübeli kaleciye 430 bin Euro artı oluşan faiz ödemesi yapılması gerekiyor. Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, "Çok üzgünüz. Şehre durumu izah ettik, ama sonuç alamadık. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.
LİGLER OYNANMALI
Altay Sportif Direktörü Murat Uluç, coronavirüs nedeniyle ara verilen liglerin, maçların oynanarak bitmesi gerektiğini söyledi. Uluç, "Herkes maçların oynanması görüşünde" dedi.
JUVENTUS'TA HEDEF POGBA
İtalyan ekibi Juventus'un eski futbolcusu Paul Pogba'yı istediği iddia edildi. Manchester United'ın 106 milyon Euro'ya aldığı Pogba için isteyeceği bonservis ise netleşmedi.
F1'DE BÜYÜK PANİK
Formula 1 takımlarından McLaren'in genel müdürü Zak Brown, takımların kırılgan bir süreçten geçtiğini söyledi. Brown, "Bu süreç sonrası toparlanmak zor olacak" dedi.
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