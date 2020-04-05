F.Bahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, "Çok sevdiğimiz bir ağabeyimiz şu an hastanede. Onu tedavi eden doktor, çok ünlü bir profesör... O da coronavirüse yakalandı. Ve hala katında bulunan herkesi tedavi ediyor. Hastanenin katında, orada bulunan herkese moral vermeye çalışan doktorumuz, o büyüğümüz, o ağabeyimiz, şu an koronavirüsle mücadele ediyor. Ayaktayken serum taktırıyor, hastalarına yardım ediyor. Bu ne kadar büyük bir şey" dedi.

BİLMEMEK UTANÇ VERİCİ OLURDU

F.Bahçe Beko'nun yıldızı Datome, "Bu süreçte Türkçe öğrenmeye çalışıyorum. 5 yıl geçirdikten sonra Türkçe bilmemek utanç verici olurdu" diye konuştu.

HAYALİM F.BAHÇE'DE KALICI OLABİLMEK

Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giyen genç yıldız Barış Alıcı, "Hayalim Fenerbahçe'nin değişmez oyuncusu olabilmek" şeklinde konuştu.