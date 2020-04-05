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    • Spor
    • 05.04.2020 Gazete
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    'ndan mesajı

    F.Bahçe'nin kaptanı , "Çok sevdiğimiz bir ağabeyimiz şu an hastanede. Onu tedavi eden doktor, çok ünlü bir profesör... O da coronavirüse yakalandı. Ve hala katında bulunan herkesi tedavi ediyor. Hastanenin katında, orada bulunan herkese moral vermeye çalışan doktorumuz, o büyüğümüz, o ağabeyimiz, şu an le mücadele ediyor. Ayaktayken serum taktırıyor, hastalarına yardım ediyor. Bu ne kadar büyük bir şey" dedi.

    Belözoğlu: Bu ne kadar kötü bir şey!

    F.Bahçe'nin kaptanı , "Çok sevdiğimiz bir ağabeyimiz şu an hastanede. Onu tedavi eden doktor, çok ünlü bir profesör... O da coronavirüse yakalandı. Ve hala katında bulunan herkesi tedavi ediyor. Hastanenin katında, orada bulunan herkese moral vermeye çalışan doktorumuz, o büyüğümüz, o ağabeyimiz, şu an le mücadele ediyor. Ayaktayken serum taktırıyor, hastalarına yardım ediyor. Bu ne kadar büyük bir şey" dedi.

    BİLMEMEK UTANÇ VERİCİ OLURDU
    F.Bahçe Beko'nun yıldızı Datome, "Bu süreçte Türkçe öğrenmeye çalışıyorum. 5 yıl geçirdikten sonra Türkçe bilmemek utanç verici olurdu" diye konuştu.

    HAYALİM F.BAHÇE'DE KALICI OLABİLMEK
    Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giyen genç yıldız Barış Alıcı, "Hayalim 'nin değişmez oyuncusu olabilmek" şeklinde konuştu.

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