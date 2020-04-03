Nagatomo'nun takımdan ayrılacağı ortamda Marcelo Saracchi gelecek sezon Galatasaray'ın tek sol beki olarak kalacak. Kurzawa ihtimali şu an kenarda dururken Terim'in Hasan Ali'yi de listesine eklediği ifade edildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu, şartlar uygun olması halinde kadrosuna katabileceği öğrenildi.