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    • 03.04.2020 10:32
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    'dan bomba transfer! 'nin yıldız ismine Galatasaray kancası

    Süper Lig'e verilen koronavirüs arasında kulüpler önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım için 'ın devreye girdiği ve milli sol beke imza attırmayı hedeflediği öğrenildi.

    F.Bahçe'nin yıldız ismine G.Saray kancası

    Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Önümüzdeki sezon mutlak bir sol bek takviyesi yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, sezon sonu Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı gündemine aldı.

    Nagatomo'nun takımdan ayrılacağı ortamda Marcelo Saracchi gelecek sezon Galatasaray'ın tek sol beki olarak kalacak. Kurzawa ihtimali şu an kenarda dururken Terim'in Hasan Ali'yi de listesine eklediği ifade edildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu, şartlar uygun olması halinde kadrosuna katabileceği öğrenildi.



    ŞENER DE GİDİYOR
    Galatasaray'da Saracchi'nin bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor, Kurzawa alınırsa Terim, ikili rotasyon uygulayacak. Nagatomo'nun yanı sıra Şener ile de yollar ayrılacak.

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