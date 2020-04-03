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    • 03.04.2020 10:47
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    'a Telles piyangosu! Transferin parası ondan gelecek

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren , liglere verilen koronavirüs arasında da boş durmuyor. Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı ekibe Portekiz'den müjdeli haber geldi. Telles'in sezon sonu PSG'nin yolunu tutacağı iddia edilirken, bu transferden gelecek parayla Galatasaray'ın Kurzawa'ya yöneleceği iddia edildi.

    G.Saray'a piyango! Transfer parası ondan gelecek

    Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmaları teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda başladı. Yuto Nagatomo'yla yollarını ayırma kararı alan sarı-kırmızılı kurmaylar, Japon futbolcunun yerini PSG'nin yıldız futbolcusu Layvin Kurzawa'yla doldurmayı planlıyor.

    Koronavirüsü krizi patlamadan önce Galatasaray'ın gelecek sezon PSG'nin sol beki Layvin Kurzawa'yı transfer edeceği iddia edilmişti. Krizin patlamasından sonra bu iddianın devamı gelmedi. Ancak dün Fransız Le10Sports, PSG'nin, Kurzawa'ya yeni sözleşme önermeyeceğini, yerine Porto'da forma giyen Alex Telles'i alacağını yazdı. Bu iddia sonrasında önümüzdeki dönemde 27 yaşındaki Fransız futbolcunun ismi yeniden Galatasaray'ın gündemine gelebilir.

    PARASI TELLES'TEN
    Telles'in PSG'ye transferi gerçekleşirse, Porto ile yapılan anlaşma gereği satış karının yüzde 10'u Galatasaray'ın kasasına girecek. Sarı-kırmızılı ekip böylece Kurzawa'nın maliyetini çıkaracak.

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