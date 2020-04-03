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    • Spor
    • 03.04.2020 Gazete
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    li Coutinho’dan ülkesine 20 tonluk gıda yardımı

    Coronavirüs salgını sonrası futbolcular ihtiyaç sahipleri için seferber olurken 'dan da önemli bir bağış geldi. forması giyen Brezilyalı futbolcunun, ülkesinde dağıtılmak üzere 20 tonluk gıda yardımı yaptığı ortaya çıktı.

    Coutinho’dan 20 tonluk destek
    Coronavirüs salgını sonrası futbolcular ihtiyaç sahipleri için seferber olurken 'dan da önemli bir bağış geldi. forması giyen Brezilyalı futbolcunun, ülkesinde dağıtılmak üzere 20 tonluk gıda yardımı yaptığı ortaya çıktı. Coutinho yaptığı bağış ile ilgili ise, "Daha iyi bir dünya için yardımlaşmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.



    Hatırlanacağı üzere önceki gün de Liverpoollu Mane, ülkesi Senegal'e coronavirüs için hastane yaptıracağını açıklamış, Ronaldo ile Messi ise personel maaşlarının ödenebilmesi için önemli miktardaki alacaklarını kulüplerine bağışlamıştı.



    PAKETLERE     İMZASINI ATTI
    Coutinho'nun dağıttığı gıda paketlerinde yıldız oyuncunun fotoğrafı olduğu görüldü.

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