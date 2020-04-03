Coronavirüs salgını sonrası futbolcular ihtiyaç sahipleri için seferber olurken Phillip Coutinho'dan da önemli bir bağış geldi. Bayern Münih forması giyen Brezilyalı futbolcunun, ülkesinde dağıtılmak üzere 20 tonluk gıda yardımı yaptığı ortaya çıktı. Coutinho yaptığı bağış ile ilgili ise, "Daha iyi bir dünya için yardımlaşmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Hatırlanacağı üzere önceki gün de Liverpoollu Mane, ülkesi Senegal'e coronavirüs için hastane yaptıracağını açıklamış, Ronaldo ile Messi ise personel maaşlarının ödenebilmesi için önemli miktardaki alacaklarını kulüplerine bağışlamıştı.
PAKETLERE İMZASINI ATTI
Coutinho'nun dağıttığı gıda paketlerinde yıldız oyuncunun fotoğrafı olduğu görüldü.
Hatırlanacağı üzere önceki gün de Liverpoollu Mane, ülkesi Senegal'e coronavirüs için hastane yaptıracağını açıklamış, Ronaldo ile Messi ise personel maaşlarının ödenebilmesi için önemli miktardaki alacaklarını kulüplerine bağışlamıştı.
PAKETLERE İMZASINI ATTI
Coutinho'nun dağıttığı gıda paketlerinde yıldız oyuncunun fotoğrafı olduğu görüldü.
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