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    • Spor
    • 03.04.2020 Gazete
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    orduya katıldı!

    'de forma giyen Tottenham'ın yıldızı Heung-, corona virüs yüzünden sezonun gecikmesi sırasında 'de dört haftalık askerlik hizmetini tamamlayacak.

    Min Son orduya katıldı!
    İngiltere Premier Lig'de forma giyen Tottenham'ın yıldızı Heung-, corona virüs yüzünden sezonun gecikmesi sırasında 'de dört haftalık askerlik hizmetini tamamlayacak. Normal şartlarda 21 ay askerlik yapması gereken Min Son, Asya oyunlarında kazandığı madalya ile bu süreyi 4 haftaya indirmeyi başarmıştı.

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