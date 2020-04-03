Min Son orduya katıldı!

İngiltere Premier Lig'de forma giyen Tottenham'ın yıldızı Heung-Min Son, corona virüs yüzünden sezonun gecikmesi sırasında Güney Kore'de dört haftalık askerlik hizmetini tamamlayacak. Normal şartlarda 21 ay askerlik yapması gereken Min Son, Asya oyunlarında kazandığı madalya ile bu süreyi 4 haftaya indirmeyi başarmıştı.
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