Spor dünyası coronavirüs için seferber oldu! Kampanyaya birçok isim katıldı...

Spor dünyası coronavirüs için seferber oldu… Önceki gün Adem Büyük'ün tıbbi malzeme yardımı yapması, Tuncay Şanlı'nın otelini sağlık çalışanlarına açması ve Juventuslu Merih'in iki bin aileye erzak yollayacağını açıklama sonrası diğer sporcular harekete geçti.Yardım kampanyası başladı.
SADIK'TAN TIBBİ MALZEME…
Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar, Sağlık Bakanlığı'na 100.000 maske 15.000 test ve 3000 koruyucu ekipman bağışında bulundu. Emre Çolak da iki ailenin iki aylık kirasını karşılayacağını açıkladı.
ARDA TURAN: HER ZAMAN…
Emre Çolak'ın çağrısıyla kampanyaya katılan Arda, "Her zaman" yanıtını vererek gerekli yardımı yapacağını belirtti. Arda'nın davetiyle Burak Yılmaz da kampanyaya destek olacağını belirtti.
1000'ER KUTU ERZAK YOLLAYACAKLAR
Fenerbahçe'nin kalecisi Altay da 1000 aileye erzak yollayacağını açıkladı. Altay'ın çağrısının ardından Umut Nayir ve İlhan Parlak da 1000'er kutu erzakla kampanyaya katıldıklarını duyurdu.
CİMBOM'DAN 500 BİN TL
Galatasaray Başkanı Cengiz, coronavirüs yardım kampanyası için 500 bin TL bağışlayacak.
Coronavirüs salgını sebebiyle başlatılan yardım kampanyasın Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de kayıtsız kalmadı. Cengiz, kampanya kapsamında 500 bin TL bağışlayacağını açıkladı. "Biriken miktardan ziyade bu yardımın varlığı personele güç verir" dedi.
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