Spor dünyası coronavirüs için seferber oldu! Kampanyaya birçok isim katıldı...







Spor dünyası coronavirüs için seferber oldu… Önceki gün Adem Büyük'ün tıbbi malzeme yardımı yapması, Tuncay Şanlı'nın otelini sağlık çalışanlarına açması ve Juventuslu Merih'in iki bin aileye erzak yollayacağını açıklama sonrası diğer sporcular harekete geçti.Yardım kampanyası başladı.