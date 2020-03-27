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    • 27.03.2020 10:53
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    'ın değeri dudak uçuklatıyor! Avrupa onu konuşuyor

    Geçen sezon ara transfer döneminde 'dan ayrılıp, Bundesliga ekiplerinden 04 forması giyen adından söz ettiriyor. 2000 ve sonrası doğumlu en pahalı 50 futbolcunun yer aldığı listede Ozan Kabak da yer aldı. Ozan Kabak, 1.5 yılda değerini 500 bin eurodan 43.5 milyon Euro'ya çıkardı.

    Avrupa onu konuşuyor! Ozan Kabak...

    İsviçre'de yer alan CIES adlı Futbol Gözlem Evi, çarpıcı bir araştırma yaptı ve Avrupa'da 2000 ve sonrasında doğan futbolcuların listesini derledi. 50 kişilik listede iki Türk futbolcu da yer aldı. 'da oynamaya başladığı dönemde, Ekim 2018'de 500 bin Euro değeri bulunan , listenin 11. sırasında yer aldı. 19 yaşındaki stoper, 1.5 yılda değerini 43.5 milyon Euro'ya çıkartarak önemli bir başarının altına imza attı. Öte yandan milli futbolcunun takım arkadaşı Ahmet Kutucu da 7 milyon Euro ile listenin 49. sırasına adını yazdı.

    DEVLERLE YARIŞIYOR

    Araştırma şirketinin yaptığı listede dikkat çeken bir detay ise ilk 2 sıradaki isimler oldu. Ozan Kabak bu anlamda devlerle yarışırken, Alman ekibi Borussia Dortmund'un formasını giyen Jadon Sancho, 198.5 milyon Euro ile zirvede yer aldı. Yine Dortmund ekibinde görev yapan, devre arasında Salzburg'dan transfer edilen Norveçli golcü Erling Haaland, 101 milyon Euro ile 2.sıraya yerleşti. Bu iki yıldız haricinde 100 milyon Euro barajını geçen futbolcu bulunmuyor.

    Ozan, bu sezon 21 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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