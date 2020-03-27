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    • 27.03.2020 10:05
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    lı isme Almanya'dan sürpriz talip

    'ın Liverpool'dan kiraladığı Alman file bekçisi ile sezon sonunda sözleşmesi doluyor. Zaman zaman yediği hatalı goller nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Karius'a Almanya'dan sürpriz bir talip çıktı.

    Beşiktaşlı isme Almanya'dan sürpriz talip

    'ın Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 'un sözleşmesi sezon sonunda doluyor. Teknik direktör Sergen Yalçın da istikrarlı bir grafik çizemeyen Alman kaleci ile yola devam etmeyeceklerinin sinyallerini vermişti.

    Alman basınından 26 yaşındaki eldivenle ilgili sürpriz bir iddia geldi. t 1'de yer alan habere göre Alman ekibi Hertha Berlin transferde 1 numaralı hedef olarak Karius'u belirledi. Yaz transfer döneminde kulübün harekete geçeceği bildirildi. Öte yandan siyah-beyazlı file bekçisinin kız arkadaşının da Berlin'de yaşaması nedeniyle Karius'un bu transfere sıcak baktığı ifade ediliyor.

    Bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 maça çıkan Loris Karius, zaman zaman yediği hatalı gollerle siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti.

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