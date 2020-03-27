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    • Spor
    • 27.03.2020 Gazete
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    Merih gönülleri fethetti

    'ta forma giyen milli futbolcumuz , coronavirüs salgınına rağmen evinden çıkmak zorunda olan iki bin ihtiyaç sahibine, erzak göndereceğini açıkladı. Merih ayrıca 100 öğrenciye de kitap seti yollayacağını duyurdu.

    Merih gönülleri fethetti
    Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz , coronavirüs salgınına rağmen evinden çıkmak zorunda olan iki bin ihtiyaç sahibine, erzak göndereceğini açıkladı. Merih ayrıca 100 öğrenciye de kitap seti yollayacağını duyurdu. Fenerbahçeli eski futbolcu da 'daki otelini sağlık personelinin kullanımına açtı.

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