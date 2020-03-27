Merih gönülleri fethetti

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, coronavirüs salgınına rağmen evinden çıkmak zorunda olan iki bin ihtiyaç sahibine, erzak göndereceğini açıkladı. Merih ayrıca 100 öğrenciye de kitap seti yollayacağını duyurdu. Fenerbahçeli eski futbolcu Tuncay Şanlı da Sakarya'daki otelini sağlık personelinin kullanımına açtı.
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