



TARAFTARLAR: HELAL OLSUN SANA ELNENY

Elneny yaptığı paylaşıma, "Tüm problemlerin, endişelerin ve acıların çözümü, af dilemek ve iyimser olmak... Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda" notunu düştü. Bu ifadeler kısa süre içinde paylaşım rekoru kırdı. Beşiktaşlı taraftarlar Elneny için, "Helal olsun sana" yorumu yaptı…