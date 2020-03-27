Beşiktaş'ın Mısırlı yıldız oyuncusu Elneny, karantina günlerini Kuran-ı Kerim okuyarak geçiriyor. Siyah- Beyazlı takımın İngiliz ekibi Arsenal'den kiraladığı Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny, Instagram hesabından Kuran-ı Kerim okurken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
TARAFTARLAR: HELAL OLSUN SANA ELNENY
Elneny yaptığı paylaşıma, "Tüm problemlerin, endişelerin ve acıların çözümü, af dilemek ve iyimser olmak... Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda" notunu düştü. Bu ifadeler kısa süre içinde paylaşım rekoru kırdı. Beşiktaşlı taraftarlar Elneny için, "Helal olsun sana" yorumu yaptı…
DAHA ÖNCE BAKARA SURESİ'Nİ OKUMUŞTU
Atiba ile birlikte Beşiktaş orta sahasının dinamosu olan 27 yaşındaki yıldız futbolcu, daha önce yine İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla gönülleri fethetmişti. Elneny, Cuma namazının ardından Bakara Suresi'ni okumuştu.
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