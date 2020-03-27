Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta Trezeguet ismi zaman zaman gündeme geliyor. İngiltere gazetesi Daily Mail de bu durumu sayfalarına taşıdı. Bu sezon Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 11 milyon Euro'ya transfer olan Mısırlı yıldız için Beşiktaş'ın istekli olduğu belirtildi... Premier Lig'de kalmak istediğini her fırsatta dile getirmesine karşın 25 yaşındaki futbolcu için Aston Villa'nın 1 yıllık kiralık formülünü dikkate alacağı ifade edildi.
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