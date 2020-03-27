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    • Spor
    • 27.03.2020 Gazete
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    için Trezeguet iddiası!

    çalışmalarına başlayan 'ta Trezeguet ismi zaman zaman gündeme geliyor. gazetesi de bu durumu sayfalarına taşıdı. Bu sezon 'dan 'ya 11 milyon Euro'ya transfer olan Mısırlı yıldız için Beşiktaş'ın istekli olduğu belirtildi...

    Trezeguet iddiası!
    Yeni sezon çalışmalarına başlayan 'ta Trezeguet ismi zaman zaman gündeme geliyor. gazetesi de bu durumu sayfalarına taşıdı. Bu sezon 'dan 'ya 11 milyon Euro'ya transfer olan Mısırlı yıldız için Beşiktaş'ın istekli olduğu belirtildi... 'de kalmak istediğini her fırsatta dile getirmesine karşın 25 yaşındaki futbolcu için Aston Villa'nın 1 yıllık kiralık formülünü dikkate alacağı ifade edildi.

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