Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    'de evden çalışma bugün başlıyor

    lili futbolcular 3 günlük iznin ardından antrenmanlara bugün başlıyor. Çalışmalara futbolcular kendi evlerinden video sistemi ile katılacak. ma bir süre bu şekilde devam edecek.

    Evden çalışma bugün başlıyor

    Fenerbahçelili futbolcular 3 günlük iznin ardından antrenmanlara bugün başlıyor. Çalışmalara futbolcular kendi evlerinden video sistemi ile katılacak. ma bir süre bu şekilde devam edecek.



    KRUSE     AÇIK KAPATIYOR!
    Denizlispor ile oynanan maçta sakatlanan Kruse'nin sakatlığı büyük ölçüde geçti. Evini adeta spor salonuna çeviren Kruse hem kendisine verilen bireysel çalışmaları eksiksiz uyguluyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Fenerbahçe'de evden çalışma bugün başlıyor
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri