Fenerbahçelili futbolcular 3 günlük iznin ardından antrenmanlara bugün başlıyor. Çalışmalara futbolcular kendi evlerinden video sistemi ile katılacak. Uygulama bir süre bu şekilde devam edecek.







KRUSE AÇIK KAPATIYOR!

Denizlispor ile oynanan maçta sakatlanan Kruse'nin sakatlığı büyük ölçüde geçti. Evini adeta spor salonuna çeviren Kruse hem kendisine verilen bireysel çalışmaları eksiksiz uyguluyor.



