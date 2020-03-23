



Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon için anlaşma sağladığı Erol Bulut, takımın başına geçer geçmez kendi sistemini ve futbol anlayışını adapte edecek. Kendisine Atletico Madrid'in Arjantinli hocası Simeone'yi örnek alan Bulut, yeni bir taktik modeli hayata geçirecek.