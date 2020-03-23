Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’nin Simeone’si olacak

    ile ’in hocası arasında büyük benzerlikler var. Oyun sertliği, beklerin hücuma desteği, kanat organizasyonlarını tercihi ve saha kenarındaki duruşu ile Erol Bulut Kadıköy’e yeni bir hava getirecek.



    Fenerbahçe'nin     önümüzdeki sezon için anlaşma sağladığı Erol Bulut, takımın başına geçer geçmez kendi sistemini ve futbol anlayışını adapte edecek. Kendisine Atletico Madrid'in Arjantinli hocası Simeone'yi örnek alan Bulut, yeni bir taktik modeli hayata geçirecek.



    KANATLAR VAZGEÇİLMEZ!
    Hücumda sürekli kanat varyasyonlarının ısrarla denendiği bir sitem yeni sezonda takıma adapte edilecek.

    BEKLER ÇOK ÖNEMLİ
    Bulut ilerde pres yapan, sahasında alan savunmasına geçen, beklerin sürekli ileri geri çalıştığı bir takım yaratmaya çalışacak.



    VÜCUT DİLLERİ AYNI
    Bulut takımını yönetirken kenarda tıpkı Simeone gibi sürekli oyunun içinde. Başarılı teknik adam vücut diliyle de Simone'yi fazlasıyla çağrıştırıyor.



    HAYALİNDE KUPA VAR
    Alanyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı arzulayan Erol Bulut bu yüzden gelişini sezon sonuna ertelemişti.

    Erol Bulut çalıştırdığı takımlarda taktik anlayışı yüksek, hırslı, ve sert karakterli oyuncuları tercih ediyor.



    YAPTIĞI ASİST HALA AKILLARDA
    1995/96 sezonunda Fenerbahçe'nin sol beki olan Erol Bulut, şampiyonluğu getiren Trabzon maçındaki 2. Golde Aykut Kocaman'a asisti yapan isimdi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Erol Bulut Fenerbahçe’nin Simeone’si olacak
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri