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    • Spor
    • 23.03.2020 Gazete
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    'ta sürprizi! Yuvaya geri dönmek istiyor...

    Medipol ’in golcü yıldızı eski takımı ’a geri dönmek için haber yolladı. Yönetim Senegalli oyuncunun gelmesine çok sıcak bakıyor.



    Kartal'da     ilginç bir gelişme yaşandı… Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Demba Ba'nın Siyah-Beyazlı takıma geri dönmek için haber gönderdiği ortaya çıktı.



    Başakşehir'de bu sezon müthiş bir performans gösteren Senegalli futbolcunun kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor. Beşiktaş Yönetimi'nin Sergen Yalçın'la yapılan görüşme sonrasında Demba Ba'nın gelişine çok sıcak baktığı ancak bu transferin maddi boyutlarını araştırdıktan sonra Başakşehir'le masaya oturacağı gelen bilgiler arasında.



    TARAFTAR ONU UNUTMADI
    Beşiktaş taraftarlarıyla özel bir diyaloğu olan Demba Ba Siyah-Beyazlı takımda bir de şampiyonluk yaşadı.

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