Sosa&Novak bitiyor

Trabzonspor'da Sosa ve Novak'la yeni sözleşme imzalanması çok yakın. Sturridge ve Obi Mikel'in gönderilmesinin ardından maaş bütçesinde 3 milyon Euro'luk tasarruf sağlandı. Bu bütçenin bir kısmını Sosa ve Novak'ın transferi için kullanacak.
GÖRÜŞME YAPILACAK
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu lige verilen arada Sosa ve Novak'la masaya oturacak.
GÖRÜŞME YAPILACAK
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu lige verilen arada Sosa ve Novak'la masaya oturacak.
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