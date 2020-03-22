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    • Spor
    • 22.03.2020 Gazete
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    &Novak bitiyor

    'da  ve Novak'la yeni sözleşme imzalanması çok yakın. Sturridge ve 'in gönderilmesinin ardından maaş bütçesinde 3 milyon 'luk tasarruf sağlandı. Bu bütçenin bir kısmını Sosa ve Novak'ın i için kullanacak.

    Sosa&Novak bitiyor
    Trabzonspor'da Sosa ve Novak'la yeni sözleşme imzalanması çok yakın. Sturridge ve 'in gönderilmesinin ardından maaş bütçesinde 3 milyon 'luk tasarruf sağlandı. Bu bütçenin bir kısmını ve Novak'ın i için kullanacak.

    GÖRÜŞME YAPILACAK
    Trabzonspor     Başkanı Ahmet Ağaoğlu lige verilen arada Sosa ve Novak'la masaya oturacak.

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