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    • Spor
    • 22.03.2020 Gazete
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    Dorukhan arayı kapatıyor

    'da sakatlığı nedeniyle takımından ayrı kalan Dorukhan arayı süratle kapatıyor. Liglere ara verilmesine rağmen evinde özel bir program uygulayan yıldız futbolcunun ligin ilk maçına yetişmesi bekleniyor.

    Dorukhan arayı kapatıyor
    Kartal'da sakatlığı nedeniyle takımından ayrı kalan Dorukhan arayı süratle kapatıyor. Liglere ara verilmesine rağmen evinde özel bir program uygulayan yıldız futbolcunun ligin ilk maçına yetişmesi bekleniyor.

    UMARIM KISA SÜREDE BİTER
    virüs salgının bir an önce bitmesini dileyerek, "Bunu en kısa sürede atlatmak tek isteğim" diye konuştu.

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