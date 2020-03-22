Dorukhan arayı kapatıyor

Kartal'da sakatlığı nedeniyle takımından ayrı kalan Dorukhan arayı süratle kapatıyor. Liglere ara verilmesine rağmen evinde özel bir program uygulayan yıldız futbolcunun ligin ilk maçına yetişmesi bekleniyor.
UMARIM KISA SÜREDE BİTER
Necip Uysal virüs salgının bir an önce bitmesini dileyerek, "Bunu en kısa sürede atlatmak tek isteğim" diye konuştu.
UMARIM KISA SÜREDE BİTER
Necip Uysal virüs salgının bir an önce bitmesini dileyerek, "Bunu en kısa sürede atlatmak tek isteğim" diye konuştu.
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