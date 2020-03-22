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    • Spor
    • 22.03.2020 Gazete
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    'ta Anderson bombası! “Geri dönmek istiyorum”çağrısı yaptı...

    2 yıl daha sözleşmesi bulunduğu Evergrande’li yöneticilerle görüşerek ayrılmak istediğini bildirdi. Ardından ’a, “Geri dönmek istiyorum”çağrısı yaptı. Yönetim Brezilyalı yıldız i şartları zorlayacak.



    Beşiktaş'ta     Talisca heyecanı... Çin Kulübü Evergrande'de forma giyen Brezilyalı futbolcu yöneticilerle bir görüşme yaparak takımdan ayrılmak istediğini iletti. Çin kulübü 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Talisca'nın bu istediğini masaya yatırarak son kararını verecek.



    VERİLECEK KARAR BEKLENİYOR
    Evergrande'de gösterdiği performansla takımın yıldızı olan Talisca'nın bu isteği yönetimde deprem etkisi yaptı. Çin Kulübü'nün Talisca hakkında vereceği karar merak konusu.



    BEŞİKTAŞ'A HABER GÖNDERDİ
    Talisca Çin Kulübü'nden haber beklerken Beşiktaş'a da haber göndererek geri dönmek istediğini bildirdi. Siyah-Beyazlı yönetimin bu teklifi değerlendirmeye alacağı öğrenildi.



    YÖNETİM ÇOK SICAK BAKIYOR
    Beşiktaş Yönetimi'nin Talisca'nın dönmesine sıcak baktığı ancak Brezilyalı futbolcunun isteyeceği rakamın astronomik olmaması durumunda bu transferi gerçekleştireceği belirlendi.



    TARAFTARLAR ONU HİÇ UNUTMADI
    Beşiktaş'ta bir şampiyonluk yaşayan Anderson Talisca gösterdiği başarılı performansla taraftarların sevgilisi olmuştu.

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