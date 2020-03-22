



Beşiktaş'ta Talisca heyecanı... Çin Kulübü Evergrande'de forma giyen Brezilyalı futbolcu yöneticilerle bir görüşme yaparak takımdan ayrılmak istediğini iletti. Çin kulübü 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Talisca'nın bu istediğini masaya yatırarak son kararını verecek.