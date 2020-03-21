Önceki gün liglerin ertelenmesinin ardından dün önemli bir zirve gerçekleştirildi. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, 17 Süper Lig kulübünün başkanıyla gelinen son durumu telekonferans sistemi ile masaya yatırdı. Yapılan kritik toplantıda Süper Lig'in yol haritası da belirlendi.
KONTROL EDİLİRSE ŞANSLIYIZ
3 senaryo üzerinde durduklarını söyleyen Sepil, "Virüs kontrol altına alınırsa şanslıyız. 8 maçımız var. Her şey normale dönerse 17 Nisan'da başlayabiliriz. 27 Haziran'a kadar da ligi bitiririz" dedi.
PLAY-OFF'TA DÜŞME OLMAYACAK
Sepil, "Diğer senaryo; liglere başlamak uzarsa play-off gibi şampiyonların hızlı belirlendiği bir sistem kurulabilir. Düşme olmasın, diğer kulüpler şampiyonluk için yarışsın" diye konuştu.
ŞU ANKİ HALİYLE TESCİL EDİLEBİLİR
Üçüncü senaryoyu da açıklayan Sepil, "İyice bu işlerin gecikmesi durumunda, acaba ligler şu andaki gibi tescil mi edilmeli? Bu hiç düşünmek istemediğimiz bir senaryo ama olabilir" dedi.
KİMSE ÜLKEYİ TERKETMESİN!
Bu süreçte yabancı oyuncuların ülkeyi terketmemesi gerektiğini söyleyen Sepil, "14 gün orada, 14 gün burada karantina. Mümkün değil. Umarım herkes tavsiyeye uyar" ifadesini kullandı.
AT YARIŞLARI DA ERTELENDİ
Türkiye'de tüm spor faaliyetlerinin ertelenmesinin ardından at yarışlarına da ara verildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli at yarışlarının da coronavirüse bağlı olarak ertelendiğini duyurdu.
ADI YİNE EURO 2020
Önceki günkü zirve sonrası 1 yıl ertelendiği açıklanan Euro 2020 ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. UEFA, turnuvanın önümüzdeki yıl Euro 2021 değil Euro 2020 adıyla oynanacağını duyurdu.
UEFA'DAN KOLAYLIK İSTENECEK
Dün yapılan kritik zirvede UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmaları da gündeme geldi... Kulüp başkanlarının yaşanan ekonomik kayıplar sonrasında anlaşma şartlarının esnetilmesini istediği, TFF'nin UEFA ile bu konuda görüşeceği belirlendi.
TRABZONSPOR PLAY-OFF'A KARŞI
Dünkü zirvede ortaya atılan play-off önerisine Trabzonspor'un soğuk baktığı öğrenildi. Bordo-Mavililer'in ligin şu anki haliyle tescilini istediği belirtiliyor.
TFF'DE SÜRPRİZ İSTİFA
Federasyon Başkan Vekili Erdal Bahçıvan dün görevinden istifa etti.
KONTROL EDİLİRSE ŞANSLIYIZ
3 senaryo üzerinde durduklarını söyleyen Sepil, "Virüs kontrol altına alınırsa şanslıyız. 8 maçımız var. Her şey normale dönerse 17 Nisan'da başlayabiliriz. 27 Haziran'a kadar da ligi bitiririz" dedi.
PLAY-OFF'TA DÜŞME OLMAYACAK
Sepil, "Diğer senaryo; liglere başlamak uzarsa play-off gibi şampiyonların hızlı belirlendiği bir sistem kurulabilir. Düşme olmasın, diğer kulüpler şampiyonluk için yarışsın" diye konuştu.
ŞU ANKİ HALİYLE TESCİL EDİLEBİLİR
Üçüncü senaryoyu da açıklayan Sepil, "İyice bu işlerin gecikmesi durumunda, acaba ligler şu andaki gibi tescil mi edilmeli? Bu hiç düşünmek istemediğimiz bir senaryo ama olabilir" dedi.
KİMSE ÜLKEYİ TERKETMESİN!
Bu süreçte yabancı oyuncuların ülkeyi terketmemesi gerektiğini söyleyen Sepil, "14 gün orada, 14 gün burada karantina. Mümkün değil. Umarım herkes tavsiyeye uyar" ifadesini kullandı.
AT YARIŞLARI DA ERTELENDİ
Türkiye'de tüm spor faaliyetlerinin ertelenmesinin ardından at yarışlarına da ara verildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli at yarışlarının da coronavirüse bağlı olarak ertelendiğini duyurdu.
ADI YİNE EURO 2020
Önceki günkü zirve sonrası 1 yıl ertelendiği açıklanan Euro 2020 ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. UEFA, turnuvanın önümüzdeki yıl Euro 2021 değil Euro 2020 adıyla oynanacağını duyurdu.
UEFA'DAN KOLAYLIK İSTENECEK
Dün yapılan kritik zirvede UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmaları da gündeme geldi... Kulüp başkanlarının yaşanan ekonomik kayıplar sonrasında anlaşma şartlarının esnetilmesini istediği, TFF'nin UEFA ile bu konuda görüşeceği belirlendi.
TRABZONSPOR PLAY-OFF'A KARŞI
Dünkü zirvede ortaya atılan play-off önerisine Trabzonspor'un soğuk baktığı öğrenildi. Bordo-Mavililer'in ligin şu anki haliyle tescilini istediği belirtiliyor.
TFF'DE SÜRPRİZ İSTİFA
Federasyon Başkan Vekili Erdal Bahçıvan dün görevinden istifa etti.
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