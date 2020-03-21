gün liglerin ertelenmesinin ardından dün önemli bir zirve gerçekleştirildi.Başkanıkulübünün başkanıyla gelinen son durumu telekonferans sistemi ile masaya yatırdı. Yapılan kritik toplantıda'in yol haritası da belirlendi.senaryo üzerinde durduklarını söyleyen, "Virüs kontrol altına alınırsa şanslıyız. 8 maçımız var. Her şey normale dönerse'da başlayabiliriz.'a kadar da ligi bitiririz" dedi.



PLAY-OFF'TA

TERKETMESİN

EURO

TRABZONSPOR

PLAY-OFF'A

TFF'DE

"Diğer senaryo; liglere başlamak uzarsagibi şampiyonların hızlı belirlendiği bir sistem kurulabilir., diğer kulüpler şampiyonluk için yarışsın" diye konuştu.senaryoyu da açıklayan, "İyice bu işlerin gecikmesi durumunda, acaba ligler şu andaki gibimi edilmeli? Bu hiç düşünmek istemediğimiz bir senaryo ama olabilir" dedi.süreçte yabancı oyuncuların ülkeyi terketmemesi gerektiğini söyleyen, "14 gün orada, 14 gün burada karantina. Mümkün değil." ifadesini kullandı.'de tüm spor faaliyetlerinin ertelenmesinin ardından at yarışlarına da ara verildi. Tarım ve Orman Bakanıat yarışlarının da coronavirüse bağlı olarak ertelendiğini duyurdu.günkü zirve sonrası 1 yıl ertelendiği açıklananile ilgili yeni bir açıklama yapıldı., turnuvanın önümüzdeki yıldeğiladıyla oynanacağını duyurdu.yapılan kritik zirvedeile yapılananlaşmaları da gündeme geldi... Kulüp başkanlarının yaşanan ekonomik kayıplar sonrasında anlaşma şartlarının esnetilmesini istediği,'ninile bu konuda görüşeceği belirlendi.zirvede ortaya atılan play-off önerisine'un soğuk baktığı öğrenildi. Bordo-Mavililer'in ligin şu anki haliyle tescilini istediği belirtiliyor.Federasyon Başkan Vekili Erdal Bahçıvan dün görevinden istifa etti.