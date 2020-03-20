Real Madrid'in basketbol takımı oyuncusu Trey Thompkins'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının üzerine karantina altına alınan Luka Jovic ortalığı karıştırdı. Sırp yıldız kız arkadaşının doğum günü için Belgrad'a gitti. Olaya tepki gösteren Sırbistan Emniyeti, "Aptalca bir şey yaptı. Bu bir skandal" açıklamasını yaptı. Öte yandan Juventus'lu Gonzalo Higuain, İtalya'dan ülkesi Arjantin'e kaçmak için havalimanına giderken polis tarafından yakalandı. Negatif çıkan coronavirüs testini polislere gösteren Higuain'in ayrılma talebi kabul görmedi.
ÇOK AĞIR BİR CEZA GELECEK
Real Madrid'in, kulübün politikasını ihlal eden ve insanların sağlığını tehlikeye atan Jovic'e çok ağır bir ceza vermeye hazırlandığı kaydedildi.
ÇOK AĞIR BİR CEZA GELECEK
Real Madrid'in, kulübün politikasını ihlal eden ve insanların sağlığını tehlikeye atan Jovic'e çok ağır bir ceza vermeye hazırlandığı kaydedildi.
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