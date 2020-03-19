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    • 20.03.2020 06:46
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    'da feci kaza! Kamyon devrildi, ağır yaralılar var

    TEM Otoyolu'nun Kartal mevkisinde bir otomobil, önünde bulunan kamyona çarptı. Kaza sonucu kamyon devrilirken, kamyon ve otomobil sürücüleri ağır yaralandı.

    İstanbul'da feci kaza! Ağır yaralılar var

    Kartal TEM otoyolunda otomobil önündeki kamyona çarptı. Kazada, devrilen kamyon sürücüsü ile otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
    Kaza, TEM Otoyolu Samandıra Kavşağı yakınlarında saat 04.00 sıralarında meydana geldi. TEM otoyolunda aşırı süratli şekilde ilerlediği iddia edilen Mert Aslan yönetimdeki 34 PU 3066 plakalı otomobil, önünde ilerleyen İsa Gerçek yönetimdeki 52 K 097 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon yola devrildi. Kazada devrilen kamyonda sıkışan sürücü İsa Gerçek ile otomobilin sürücüsü Mert Aslan yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyon içerisinde sıkışan İsa Gerçek'i yoğun çabaların ardından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılardan İsa Gerçek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin arından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Mert Aslan ise Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların ikisinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Öte yandan, kaza nedeniyle otoyoldaki ulaşım, polis ekiplerince tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Devrilen kamyon ile otomobilin, vinç ve çekiciyle otoparka çekilmesi sonrası trafik normale döndü. Kaza sonrası kamyon ve otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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