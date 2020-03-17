Luiz Gustavo’dan Corona önlemi!

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Ön çapraz bağı kopan Sadık Çiftpınar'ın, sahada koşulara başladığı bildirildi. Luiz Gustavo, kondisyon bisikletinde çalışırken alete doğrudan temas etmedi ve eşofmanın kollarını uzatarak o şekilde dokundu.
FENER'DEN 'EVDE KAL' ÇAĞRISI
F.Bahçe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son zamanlarda yaşanan corona virüs salgını dolayısıyla insanların bu hastalıktan korunması için evde kalmaları yönünde uyarıda bulundu.
FENER'DEN 'EVDE KAL' ÇAĞRISI
F.Bahçe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son zamanlarda yaşanan corona virüs salgını dolayısıyla insanların bu hastalıktan korunması için evde kalmaları yönünde uyarıda bulundu.
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