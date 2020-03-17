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    • Spor
    • 17.03.2020 Gazete
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    ’dan Corona önlemi!

    , ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Ön çapraz bağı kopan 'ın, sahada koşulara başladığı bildirildi. , kondisyon bisikletinde çalışırken alete doğrudan temas etmedi ve eşofmanın kollarını uzatarak o şekilde dokundu.

    Luiz Gustavo’dan Corona önlemi!
    Fenerbahçe, ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Ön çapraz bağı kopan 'ın, sahada koşulara başladığı bildirildi. , kondisyon bisikletinde çalışırken alete doğrudan temas etmedi ve eşofmanın kollarını uzatarak o şekilde dokundu.

    FENER'DEN 'EVDE KAL' ÇAĞRISI
    F.Bahçe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son zamanlarda yaşanan corona virüs salgını dolayısıyla insanların bu hastalıktan korunması için evde kalmaları yönünde uyarıda bulundu.

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