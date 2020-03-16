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    • Spor
    • 16.03.2020 Gazete
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    Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Coronavirüs önlemlerine hiçe saydılar

    , Coronavirüs önlemleri olarak G.Saray-Beşiktaş maçı öncesi seremonide el sıkışmayı yasaklamıştı. G.Saray Kaptanı Muslera ve Beşiktaş Kaptanı Burak, birbirlerine sarılarak Corona tehlikesini hiçe saydı.

    Kim takar Corona’yı
    TFF, Coronavirüs önlemleri olarak G.Saray-Beşiktaş maçı öncesi seremonide el sıkışmayı yasaklamıştı.



    KAPTANLAR SARILDI
    Dünkü derbide oyuncular seremonide tokalaşmasa da G.Saray Kaptanı Muslera ve Beşiktaş Kaptanı Burak, birbirlerine sarılarak Corona tehlikesini hiçe saydı.



    MASKE     İLE YER ALDILAR
    Dünkü dev karşılaşma öncesi statta birçok yere dezenfektan yerleştirilirken, görevliler de saha kenarında maske ile yer aldı. Ayrıca görevlilerin eldivenli oldukları da gözden kaçmadı.



    ASLAN PENALTI BEKLEDİ
    Maçın 8. dakikasında Belhanda'nın içeriye doldurduğu topa Donk yükseldi. Bu sırada Karius'un yumruğu Donk'a geldi. G.Saraylı oyuncular bu pozisyona penaltı itirazında bulundu.

    EVDEKİ DERBİLER BERABERE
    Galatasaray ligin ilk yarısında Stadı'nda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmıştı. Cimbom dün de Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Böylece kendi evinde derbi galibiyeti yaşayamadı.

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