Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Coronavirüs önlemlerine hiçe saydılar

TFF, Coronavirüs önlemleri olarak G.Saray-Beşiktaş maçı öncesi seremonide el sıkışmayı yasaklamıştı.
KAPTANLAR SARILDI
Dünkü derbide oyuncular seremonide tokalaşmasa da G.Saray Kaptanı Muslera ve Beşiktaş Kaptanı Burak, birbirlerine sarılarak Corona tehlikesini hiçe saydı.
MASKE İLE YER ALDILAR
Dünkü dev karşılaşma öncesi statta birçok yere dezenfektan yerleştirilirken, görevliler de saha kenarında maske ile yer aldı. Ayrıca görevlilerin eldivenli oldukları da gözden kaçmadı.
ASLAN PENALTI BEKLEDİ
Maçın 8. dakikasında Belhanda'nın içeriye doldurduğu topa Donk yükseldi. Bu sırada Karius'un yumruğu Donk'a geldi. G.Saraylı oyuncular bu pozisyona penaltı itirazında bulundu.
EVDEKİ DERBİLER BERABERE
Galatasaray ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmıştı. Cimbom dün de Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Böylece kendi evinde derbi galibiyeti yaşayamadı.
KAPTANLAR SARILDI
Dünkü derbide oyuncular seremonide tokalaşmasa da G.Saray Kaptanı Muslera ve Beşiktaş Kaptanı Burak, birbirlerine sarılarak Corona tehlikesini hiçe saydı.
MASKE İLE YER ALDILAR
Dünkü dev karşılaşma öncesi statta birçok yere dezenfektan yerleştirilirken, görevliler de saha kenarında maske ile yer aldı. Ayrıca görevlilerin eldivenli oldukları da gözden kaçmadı.
ASLAN PENALTI BEKLEDİ
Maçın 8. dakikasında Belhanda'nın içeriye doldurduğu topa Donk yükseldi. Bu sırada Karius'un yumruğu Donk'a geldi. G.Saraylı oyuncular bu pozisyona penaltı itirazında bulundu.
EVDEKİ DERBİLER BERABERE
Galatasaray ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalmıştı. Cimbom dün de Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Böylece kendi evinde derbi galibiyeti yaşayamadı.
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