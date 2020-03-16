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    • Spor
    • 16.03.2020 Gazete
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    TOFAŞ’ı devirdi: 84-75 (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ING 'nde dün oynan maçta , evinde TOFAŞ'ı 84-75 mağlup etti. Sarı- Lacivertli ekipte Nando de Colo 19, Melih 14, Vesely ve Berkay ise 12'şer sayı attılar.

    Fenerbahçe Beko TOFAŞ’ı devirdi: 84-75
    ING Basketbol Süper Ligi'nde dün oynan maçta Fenerbahçe Beko, evinde TOFAŞ'ı 84-75 mağlup etti. Sarı- Lacivertli ekipte Nando de Colo 19, Melih 14, Vesely ve Berkay ise 12'şer sayı attılar. Diğer sonuçlar: Bursaspor- Beşiktaş SJ Sigorta: 98-87, Türk Telekom- Anadolu Efes: 81-103.

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    ROONEY    : BİZ VİRÜSÜN DENEY FARESİ DEĞİLİZ
    İngiliz yıldız Wayne Rooney, İngiltere'de liglerin ertelenme kararının geç açıklanmasına isyan etti. Rooney, "Liglerin ertelenmesi için Arteta'nın hastalanması mı gerekiyordu. Biz deney faresi değiliz" açıklamasını yaptı.

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