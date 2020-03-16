ING Basketbol Süper Ligi'nde dün oynan maçta Fenerbahçe Beko, evinde TOFAŞ'ı 84-75 mağlup etti. Sarı- Lacivertli ekipte Nando de Colo 19, Melih 14, Vesely ve Berkay ise 12'şer sayı attılar. Diğer sonuçlar: Bursaspor- Beşiktaş SJ Sigorta: 98-87, Türk Telekom- Anadolu Efes: 81-103.
BURSA'NIN ESKİ BAŞKANI ÜYELİKTEN İHRAÇ EDİLDİ
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un eski başkanı Ali Ay, İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda 76'ya 73 oyla kulüp üyeliğinden ihraç edildi.
ROONEY: BİZ VİRÜSÜN DENEY FARESİ DEĞİLİZ
İngiliz yıldız Wayne Rooney, İngiltere'de liglerin ertelenme kararının geç açıklanmasına isyan etti. Rooney, "Liglerin ertelenmesi için Arteta'nın hastalanması mı gerekiyordu. Biz deney faresi değiliz" açıklamasını yaptı.
BURSA'NIN ESKİ BAŞKANI ÜYELİKTEN İHRAÇ EDİLDİ
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un eski başkanı Ali Ay, İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda 76'ya 73 oyla kulüp üyeliğinden ihraç edildi.
ROONEY: BİZ VİRÜSÜN DENEY FARESİ DEĞİLİZ
İngiliz yıldız Wayne Rooney, İngiltere'de liglerin ertelenme kararının geç açıklanmasına isyan etti. Rooney, "Liglerin ertelenmesi için Arteta'nın hastalanması mı gerekiyordu. Biz deney faresi değiliz" açıklamasını yaptı.
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