

ROONEY

dün oynan maçtaevindemağlup etti.ekipte19, Melih 14, Vesely ve Berkay ise 12'şer sayı attılar.Bursaspor- Beşiktaş SJ Sigorta: 98-87, Türk Telekom- Anadolu Efes: 81-103.1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un eski başkanı Ali Ay, İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda 76'ya 73 oyla kulüp üyeliğinden ihraç edildi.yıldızliglerin ertelenme kararınıngeç açıklanmasına isyan etti."Liglerin ertelenmesi içinhastalanması mı gerekiyordu. Biz deneyfaresi değiliz" açıklamasını yaptı.