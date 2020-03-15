Trabzonspor Başakşehir maçına kilitlendi... Lider Fırtına, aynı puanda bulunan Başakşehir'i yenerek şampiyonluk yolunda avantaj yakalamak istiyor. Kaptan Sosa, kritik maç öncesinde arkadaşlarına bir konuşma yaptı. Tangocu, "Başakşehir dirençli bir takım. 90 dakika boyunca savaşmamız şart. Kazanarak avantaj sağlamalıyız" dedi.
İYİ BİR TAKIMIZ VE KAZANACAĞIZ
Karadeniz Fırtınası'nda Portekizli yıldız Pereira ise toplantıda, "Şampiyonluk için hayati bir maça çıkıyoruz. En iyisi olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Şampiyonluk yolunda artık kritik bir virajdayız. İyi bir takımız ve kazanacağız" diye konuştu.
DA COSTA&PEREİRA 11'E DÖNÜYOR
Trabzonspor, seyircisiz maçta Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Sakatlığı geçen Pereira ve Da Costa 11'de olacak.
TRABZON'UN 9-7 ÜSTÜNLÜĞÜ VAR
Süper Lig'de Trabzon ve Başakşehir arasında oynanan 23 maçta Trabzonspor'un 9, Başakşehir'in ise 7 galibiyeti bulunuyor. 7 maç da berabere bitti.
İYİ BİR TAKIMIZ VE KAZANACAĞIZ
Karadeniz Fırtınası'nda Portekizli yıldız Pereira ise toplantıda, "Şampiyonluk için hayati bir maça çıkıyoruz. En iyisi olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Şampiyonluk yolunda artık kritik bir virajdayız. İyi bir takımız ve kazanacağız" diye konuştu.
DA COSTA&PEREİRA 11'E DÖNÜYOR
Trabzonspor, seyircisiz maçta Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Sakatlığı geçen Pereira ve Da Costa 11'de olacak.
TRABZON'UN 9-7 ÜSTÜNLÜĞÜ VAR
Süper Lig'de Trabzon ve Başakşehir arasında oynanan 23 maçta Trabzonspor'un 9, Başakşehir'in ise 7 galibiyeti bulunuyor. 7 maç da berabere bitti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.