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    • Spor
    • 15.03.2020 Gazete
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    maçına kilitlendi! 90 dakika boyunca durmak yasak...

    'un kaptanı , “ dirençli bir takım. 90 dakika savaşmamız şart” dedi... Pereira , “Şampiyonluk için hayati bir maç” diye konuştu.

    90 dakika boyunca durmak yasak
    Trabzonspor Başakşehir maçına kilitlendi... Lider Fırtına, aynı puanda bulunan 'i yenerek şampiyonluk yolunda avantaj yakalamak istiyor. Kaptan Sosa, kritik maç öncesinde arkadaşlarına bir konuşma yaptı. Tangocu, "Başakşehir dirençli bir takım. 90 dakika boyunca savaşmamız şart. Kazanarak avantaj sağlamalıyız" dedi.

    İYİ BİR TAKIMIZ VE KAZANACAĞIZ
    Karadeniz Fırtınası'nda Portekizli yıldız Pereira ise toplantıda, "Şampiyonluk için hayati bir maça çıkıyoruz. En iyisi olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Şampiyonluk yolunda artık kritik bir virajdayız. İyi bir takımız ve kazanacağız" diye konuştu.



    DA COSTA&PEREİRA 11'E DÖNÜYOR
    , seyircisiz maçta Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Sakatlığı geçen Pereira ve Da Costa 11'de olacak.



    'UN 9-7 ÜSTÜNLÜĞÜ VAR
    'de Trabzon ve Başakşehir arasında oynanan 23 maçta Trabzonspor'un 9, Başakşehir'in ise 7 galibiyeti bulunuyor. 7 maç da berabere bitti.


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