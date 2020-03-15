Bursaspor evinde kayıp

TFF 1.Lig'de zirve mücadelesi veren Bursaspor sahasında Boluspor'la 1-1 berabere kaldı. Yeşil-Beyazlılar'ın sahasındaki galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Bursaspor 7. dakikada Selçuk'la öne geçerken Bolu 20. dakikada Mustafa ile eşitliği sağladı. Günün diğer maçında ise Karagümrük ile Altay 2-2 berabere kaldı.
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