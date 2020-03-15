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    • Spor
    • 15.03.2020 Gazete
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    evinde kayıp

    1.Lig'de zirve mücadelesi veren sahasında 'la 1-1 berabere kaldı. Yeşil-Beyazlılar'ın sahasındaki galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Bursaspor 7. dakikada Selçuk'la öne geçerken 20. dakikada Mustafa ile eşitliği sağladı. diğer maçında ise ile berabere kaldı.

    Bursaspor evinde kayıp
    TFF 1.Lig'de zirve mücadelesi veren Bursaspor sahasında Boluspor'la 1-1 berabere kaldı. Yeşil-Beyazlılar'ın sahasındaki galibiyet hasreti 3 maça çıktı. 7. dakikada Selçuk'la öne geçerken 20. dakikada Mustafa ile eşitliği sağladı. diğer maçında ise Karagümrük ile Altay 2-2 berabere kaldı.

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