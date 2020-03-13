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    • Spor
    • 13.03.2020 Gazete
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    , ’ı yıktı! e göz kırptı...

    , son 16 turu ilk maçında evinde ’ı Visca’nın penaltı golüyle devirdi. ’da oynanacak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti...

    Helal sana Başakşehir
    Muhteşemsin son 16 turu ilk maçında 'nın Kopenhag takımını konuk eden Turuncu-Lacivertliler rakibini 1-0 yendi ve için avantaj elde etti. İlk yarısı golsüz biten maçta 'nın 85'te rakip ceza sahasında düşürülmesiyle Başakşehir penaltı kazandı. Visca, penaltıdan Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.

    KOPENHAG ERTELEME İSTEDİ
    Başakşehir, ile 19 Mart Perşembe Danimarka'da rövanş maçına çıkacak. Ancak Kopenhag koronavirüs sebebiyle bu maçın ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu.



    VISCA     GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
    Dün Başakşehir'in tek sayısını atan Edin Visca, bu sezon Avrupa Ligi'nde 6. kez rakip fileleri sarstı.

    BAŞAKŞEHİR HAK ETTİ - İLKER YAĞCIOĞLU
    Başakşehir, Kopenhag karşısında dengeli bir oyun oynadı. Karşısındaki rakip de takım disiplini elden bırakmayınca kıran kırana bir maç oldu. Rakibine pozisyon vermeyen Başakşehir, daha fazla gol şansı yakalayan taraftı. Demba Ba'nın tecrübesini kullanarak kazandırdığı penaltı maçını kilidini açtı. Tur için de önemli bir avantaj sağladı. Sonuç olarak dün daha iyi oynayan ve daha çok isteyen taraf olan Başakşehir, galibiyeti de elde etti.





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