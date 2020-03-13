Muhteşemsin Başakşehir… Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk eden Turuncu-Lacivertliler rakibini 1-0 yendi ve çeyrek final için avantaj elde etti. İlk yarısı golsüz biten maçta Demba Ba'nın 85'te rakip ceza sahasında düşürülmesiyle Başakşehir penaltı kazandı. Visca, penaltıdan Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.
KOPENHAG ERTELEME İSTEDİ
Başakşehir, Kopenhag ile 19 Mart Perşembe Danimarka'da rövanş maçına çıkacak. Ancak Kopenhag koronavirüs sebebiyle bu maçın ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu.
VISCA GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Dün Başakşehir'in tek sayısını atan Edin Visca, bu sezon Avrupa Ligi'nde 6. kez rakip fileleri sarstı.
BAŞAKŞEHİR HAK ETTİ - İLKER YAĞCIOĞLU
Başakşehir, Kopenhag karşısında dengeli bir oyun oynadı. Karşısındaki rakip de takım disiplini elden bırakmayınca kıran kırana bir maç oldu. Rakibine pozisyon vermeyen Başakşehir, daha fazla gol şansı yakalayan taraftı. Demba Ba'nın tecrübesini kullanarak kazandırdığı penaltı maçını kilidini açtı. Tur için de önemli bir avantaj sağladı. Sonuç olarak dün daha iyi oynayan ve daha çok isteyen taraf olan Başakşehir, galibiyeti de elde etti.
KOPENHAG ERTELEME İSTEDİ
Başakşehir, Kopenhag ile 19 Mart Perşembe Danimarka'da rövanş maçına çıkacak. Ancak Kopenhag koronavirüs sebebiyle bu maçın ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu.
VISCA GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Dün Başakşehir'in tek sayısını atan Edin Visca, bu sezon Avrupa Ligi'nde 6. kez rakip fileleri sarstı.
BAŞAKŞEHİR HAK ETTİ - İLKER YAĞCIOĞLU
Başakşehir, Kopenhag karşısında dengeli bir oyun oynadı. Karşısındaki rakip de takım disiplini elden bırakmayınca kıran kırana bir maç oldu. Rakibine pozisyon vermeyen Başakşehir, daha fazla gol şansı yakalayan taraftı. Demba Ba'nın tecrübesini kullanarak kazandırdığı penaltı maçını kilidini açtı. Tur için de önemli bir avantaj sağladı. Sonuç olarak dün daha iyi oynayan ve daha çok isteyen taraf olan Başakşehir, galibiyeti de elde etti.
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