UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir evinde Danimarka temsilcisi FC Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 1-0'lık skorla kazandı ve rövanş öncesinde önemli bir avantajı ele geçirdi.

Karşılaşma boyunca daha etkili taraf olan Başakşehir, yakaladığı önemli pozisyonları uzun süre değerlemdiremedi. Temsilcimiz, 87. dakikada Demba Ba'nın ceza alanında yerde kalmasının ardından penaltı kazandı ve topun başına gelen kaptan Edin Visca, 88. dakikada ağları sarsarak takımını öne geçirdi ve maç da bu skorla sonuçlandı.

Başakşehir'de Enzo Crivelli, 74. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara alınırken, Robinho oyuna dahil oldu.

Mücadelenin rövanşı, 19 Mart Perşembe günü 23:00'da Danimarka'da seyircisiz oynanacak.

9. dakikada ceza sahası dışında topu kapan Visca'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Crivelli'ye çarpıp yön değiştirdi ve direkten oyun alanına geri döndü.9. dakikada Visca'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Epureanu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Johansson kurtardı.30. dakikada Zeca'nın verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Santos'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.33. dakikada sağ kanattan Visca'nın ceza sahası dışına yerden verdiği pasta Demba Ba'nın gelişine yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.

76. dakikada turuncu-lacivertli takım gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Robinho, ceza sahası içinde sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Brezilyalı futbolcunun vuruşunda, uzak direğin dibinde Demba Ba'nın da bacaklarının arasından geçen top auta çıktı.

86. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Demba Ba, Varela ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem William Collum penaltı kararı verdi. 88'inci dakikada penaltıyı kullanan Visca, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maç sonu yardımcı hakemin yanına giden Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, koronavirüs salgını nedeniyle dirsek selamı verdi.