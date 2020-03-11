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    • 11.03.2020 15:15
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    • 11.03.2020 15:15
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    'dan son dakika sakatlık açıklaması! Adem Büyük ve Onyekuru...

    'in 26.haftasında Stadyumu'nda 'ı ağırlayacak olan 'da sakatlık şoku yaşanıyor... Bugün yapılan idmanda antrenmanı yarıda bırakmıştı. Dün de Adem Büyük sakatlanmıştı. Sarı-kırmızılılardan son dakika sakatlık açıklaması geldi.

    G.Saray'dan son dakika sakatlık açıklaması!

    'in 26. haftasında 15 Mart Pazar akşamı ile , Stadı'nda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir engeli aşmanın hesaplarını yaparken, siyah-beyazlılar 3 puana uzanarak zirveye bir adam daha yaklaşmak istiyor.

    İki takım da derbi öncesi hazırlıklarını sürdürürken, Galatasaray iki kötü haber geldi. Adem Büyük ve 'nun sakatlıkları taraftarları korkuttu. Sarı-kırmızılı takım, iki yıldızın son durumunu açıkladı.

    Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

    "Henry Onyekuru, antrenmanda sağ / sol alt arka adale grubunda ağrı hissederek tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı. Oyuncumuzun sağlık durumu, yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

    Adem Büyük'ün sponsor hastanemizde gerçekleştirilen tetkiklerin ardından sağ üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma (strain) ve kanama tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı."

    Öte yandan Adem Büyük'ün pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceği öğenildi.

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