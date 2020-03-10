Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Alanya’nın hocası için sezon sonunu bekliyor

    yönetiminin ilk tercihi ligi tanıyan teknik adam olacak. Yapılan son toplantıda ’un hocası isminin ön plana çıktığı öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bulut için haziran ayı beklenecek. Ancak yönetim, sezon sonuna kadar pro lisans sahibi hoca bulmak için çare arıyor.

    Fener parçalı 'Bulut'lu
    Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için yoğun mesai yapıyor. Yapılan son yönetim kurulu toplantısında birinci önceliğin Süper Ligi iyi tanıyan bir teknik bir hoca olması karara bağlandı. Böyle olunca da birçok teknik adam elenmiş oldu.



    YÖNETİM BULUT'U BEKLEYECEK
    Fener yönetiminde ismi öne çıkan teknik adamın Erol Bulut olduğu bildirildi. Sezon sonunda ile sözleşmesi bitecek olan Bulut için haziran ayının bekleneceği öğrenildi.

    KONYA MAÇIYLA SÜRE BİTECEK
    Ancak Fenerbahçe yönetiminin çözmesi gereken bir sorun daha var. Sarı- Lacivertliler en fazla 2 hafta boyunca pro lisans sahibi olmayan bir hoca ile maçlara çıkabilecek. maçı ile bu süre dolacak.



    EMRE BELÖZOĞLU FORMÜLÜ
    Yönetimin pro lisansı olan Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini feshedip sezon sonuna kadar takımın başında olması da bir seçenek olarak masaya yatırdığı gelen haberler arasında.



    O DA FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR!
    Erol Bulut'un menajeri Volkan Küçük'ten yaşanan gelişmeler üzerine bir açıklama geldi. Küçük, "'den resmi bir teklif gelmedi. Erol Hoca, Aytemiz Alanyaspor ile 'nı kazanmayı hedefliyor" dedi. Bu açıklama sezon sonuna bir işaret olarak yorumlandı. 'un yakın çevresi de başarılı hocanın Fenerbahçe'nin başına geçmek istediğini belirttiği iddia ediliyor.



    Erol Bulut 1995 ile 1999 yılları arasında 4 yıl Fenerbahçe forması giymiş ve Sarı-Lacivertli kulüple 1995/96 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Fenerbahçe Alanya’nın hocası Erol Bulut için sezon sonunu bekliyor
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri