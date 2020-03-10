Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için yoğun mesai yapıyor. Yapılan son yönetim kurulu toplantısında birinci önceliğin Süper Ligi iyi tanıyan bir teknik bir hoca olması karara bağlandı. Böyle olunca da birçok teknik adam elenmiş oldu.
YÖNETİM BULUT'U BEKLEYECEK
Fener yönetiminde ismi öne çıkan teknik adamın Erol Bulut olduğu bildirildi. Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Bulut için haziran ayının bekleneceği öğrenildi.
KONYA MAÇIYLA SÜRE BİTECEK
Ancak Fenerbahçe yönetiminin çözmesi gereken bir sorun daha var. Sarı- Lacivertliler en fazla 2 hafta boyunca pro lisans sahibi olmayan bir hoca ile maçlara çıkabilecek. Konya maçı ile bu süre dolacak.
EMRE BELÖZOĞLU FORMÜLÜ
Yönetimin pro lisansı olan Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini feshedip sezon sonuna kadar takımın başında olması da bir seçenek olarak masaya yatırdığı gelen haberler arasında.
O DA FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR!
Erol Bulut'un menajeri Volkan Küçük'ten yaşanan gelişmeler üzerine bir açıklama geldi. Küçük, "Fenerbahçe'den resmi bir teklif gelmedi. Erol Hoca, Aytemiz Alanyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefliyor" dedi. Bu açıklama sezon sonuna bir işaret olarak yorumlandı. Erol Bulut'un yakın çevresi de başarılı hocanın Fenerbahçe'nin başına geçmek istediğini belirttiği iddia ediliyor.
Erol Bulut 1995 ile 1999 yılları arasında 4 yıl Fenerbahçe forması giymiş ve Sarı-Lacivertli kulüple 1995/96 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.
YÖNETİM BULUT'U BEKLEYECEK
Fener yönetiminde ismi öne çıkan teknik adamın Erol Bulut olduğu bildirildi. Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Bulut için haziran ayının bekleneceği öğrenildi.
KONYA MAÇIYLA SÜRE BİTECEK
Ancak Fenerbahçe yönetiminin çözmesi gereken bir sorun daha var. Sarı- Lacivertliler en fazla 2 hafta boyunca pro lisans sahibi olmayan bir hoca ile maçlara çıkabilecek. Konya maçı ile bu süre dolacak.
EMRE BELÖZOĞLU FORMÜLÜ
Yönetimin pro lisansı olan Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini feshedip sezon sonuna kadar takımın başında olması da bir seçenek olarak masaya yatırdığı gelen haberler arasında.
O DA FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR!
Erol Bulut'un menajeri Volkan Küçük'ten yaşanan gelişmeler üzerine bir açıklama geldi. Küçük, "Fenerbahçe'den resmi bir teklif gelmedi. Erol Hoca, Aytemiz Alanyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefliyor" dedi. Bu açıklama sezon sonuna bir işaret olarak yorumlandı. Erol Bulut'un yakın çevresi de başarılı hocanın Fenerbahçe'nin başına geçmek istediğini belirttiği iddia ediliyor.
Erol Bulut 1995 ile 1999 yılları arasında 4 yıl Fenerbahçe forması giymiş ve Sarı-Lacivertli kulüple 1995/96 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.
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