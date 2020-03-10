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    • Spor
    • 10.03.2020 Gazete
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    kalan 9 maç öncesi hedefi belirledi: 72 puana şampiyonuz

    evlerindeki , , ve maçlarından toplam 12 puan bekliyor. Terim, “5 deplasman maçında ise 3 galibiyet, 2 beraberlik alırsak 72 puana şampiyon oluruz” düşüncesi taşıyor.

    72 puana şampiyonuz
    Fatih Terim şampiyonluk için ince hesaplara şimdiden başladı. Sivasspor beraberliği sonrası kalan 9 maçı yardımcılarıyla birlikte değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü 72 puanın kendilerini şampiyon yapacağını düşünüyor. Terim evlerinde oynayacakları 4 maçta kesin olarak 12 puan alınmasını ilk koşul olarak görüyor.



    EN ZORLUSU B.ŞEHİR&ALANYA
    Terim iç sahada 12 puanın yanı sıra 5 deplasman maçında 3 galibiyet, 2 beraberliğin kendilerine yeteceğini düşünüyor. Ç.Rize, A.Gücü ve Antalya önünde kesin olarak galibiyet düşünen Terim B.Şehir ve Alanya önünde en kötü 1 puanı hedefliyor.



    EVDE PUAN KAYBI OLMAMALI
    Tecrübeli hoca oynayacakları 9 maçta 23 puan almaları halinde 72 puanla şampiyon olacaklarına inanıyor. Ancak özellikle de iç saha maçlarında asla puan kaybedilmemesini istiyor.



    G.SARAY ŞAMPİYON
    G.Saray'ın eski başkanlarından , şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi. Özbek, "Oyun anlayışımız üst seviyede. yine şampiyon olur" dedi.

    G.SARAY'A 1.65'LİK ORAN
    İddaa Galatasaray'a maçında galibiyet oranı olarak 1.65, Beşiktaş'a ise 3.55 ora n verdi. Beraberlik ise 3.25 oldu.

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