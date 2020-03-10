Türkiye Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes üstün bir oyundan sonra Gaziantep'i 103-79 yenmeyi başardı. Anadolu Efes ilk periyodu 23-21 geride kapatırken devreyi 56- 36, 3. periyodu da 82-63 önde bitirdi. Anadolu Efes'te Buğrahan attığı 21 sayıyla takımın en skorer ismi oldu.
TEKSÜT BANDIRMA NYMBURK'U AĞIRLIYOR
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu karşılaşma... Temsilcimiz Teksüt Bandırma Basket, FIBA ŞL'nin Son 16 Turu rövanş maçında Çek Cumhuriyeti ekibi Era Basketball Nymburk'u konuk edecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Temsilcimiz seride 1-0 geride bulunuyor.
LİDER HATAY İZMİR'DE ALTAY İLE KARŞILAŞIYOR
TFF 1. Lig'de 27'nci hafta bugün oynanacak olan 4 karşılaşmayla start alacak. Günün ilk maçında Boluspor saat 14.00'te Adanaspor'u konuk edecek. Altay- Hatayspor ve Erzurum-Karagümrük maçları ise saat 16.30'da oynanacak. TFF 1. Lig'in günün son maçı saat 19.00'da Balıkesirspor ile Bursa arasında oynanacak.
PEREIRA VE HOSSEINI MÜJDESİ
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sürdürdü. Sakatlıkları sona eren Pereira ve Hosseini de takımla birlikte çalıştı.
KORONAVİRÜS NEDENİYLE ANTALYA'DA YAPILACAK
1-5 Mayıs'ta Çin'de gerçekleştirileceği açıklanan Dünya Kupası 2'nci ayak yarışması, koronavirüs nedeniyle iptal edilerek Antalya'ya alındı.
TEKSÜT BANDIRMA NYMBURK'U AĞIRLIYOR
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu karşılaşma... Temsilcimiz Teksüt Bandırma Basket, FIBA ŞL'nin Son 16 Turu rövanş maçında Çek Cumhuriyeti ekibi Era Basketball Nymburk'u konuk edecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Temsilcimiz seride 1-0 geride bulunuyor.
LİDER HATAY İZMİR'DE ALTAY İLE KARŞILAŞIYOR
TFF 1. Lig'de 27'nci hafta bugün oynanacak olan 4 karşılaşmayla start alacak. Günün ilk maçında Boluspor saat 14.00'te Adanaspor'u konuk edecek. Altay- Hatayspor ve Erzurum-Karagümrük maçları ise saat 16.30'da oynanacak. TFF 1. Lig'in günün son maçı saat 19.00'da Balıkesirspor ile Bursa arasında oynanacak.
PEREIRA VE HOSSEINI MÜJDESİ
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sürdürdü. Sakatlıkları sona eren Pereira ve Hosseini de takımla birlikte çalıştı.
KORONAVİRÜS NEDENİYLE ANTALYA'DA YAPILACAK
1-5 Mayıs'ta Çin'de gerçekleştirileceği açıklanan Dünya Kupası 2'nci ayak yarışması, koronavirüs nedeniyle iptal edilerek Antalya'ya alındı.
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