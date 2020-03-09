Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray maçı sonrası, Sarı-Kırmızılı takımla ön sözleşme yaptığı iddilarına yanıt verdi. Mert Hakan, "Bunlar üzücü şeyler... Profesyonel insanlarız, sezon sonu gelince olabilir ama ben Sivasspor arması taşıyorum. Benim farklı düşüncem olur mu? Bizim aile terbiyemiz var. İnsanları karalamak kolay olmamalı" dedi.
MUTLUYUZ...
İlk yarıda G.Saray'ın iyi olduğunu söyleyen Mert, "Yenilmediğimiz için mutluyuz" diye konuştu.
Mert Hakan, Sivasspor'un G.Saray karşısındaki en etkili oyuncularındandı.
MUTLUYUZ...
İlk yarıda G.Saray'ın iyi olduğunu söyleyen Mert, "Yenilmediğimiz için mutluyuz" diye konuştu.
Mert Hakan, Sivasspor'un G.Saray karşısındaki en etkili oyuncularındandı.
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