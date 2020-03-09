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    • Spor
    • 09.03.2020 Gazete
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    Mert :

    lu Mert , maçı sonrası, Sarı-Kırmızılı takımla ön sözleşme yaptığı iddilarına yanıt verdi. , "Bunlar üzücü şeyler... insanlarız, ama ben Sivasspor arması taşıyorum. Benim farklı düşüncem olur mu? Bizim aile terbiyemiz var. İnsanları karalamak kolay olmamalı" dedi.

    Sezon sonu olabilir
    Sivassporlu Yandaş, maçı sonrası, Sarı-Kırmızılı takımla ön sözleşme yaptığı iddilarına yanıt verdi. Mert Hakan, "Bunlar üzücü şeyler... insanlarız, sezon sonu gelince olabilir ama ben Sivasspor arması taşıyorum. Benim farklı düşüncem olur mu? Bizim aile terbiyemiz var. İnsanları karalamak kolay olmamalı" dedi.

    MUTLUYUZ    ...
    İlk yarıda G.Saray'ın iyi olduğunu söyleyen Mert, "Yenilmediğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

    Mert Hakan, 'un G.Saray karşısındaki en etkili oyuncularındandı.

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