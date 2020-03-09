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    • 09.03.2020 22:00
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    , ile sözleşme yeniledi

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden , genç futbolcusu ile sözleşme yeniledi. İtalyan temsilcileri ve Inter'in renklerine bağlamak istediği Chong'un sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı ve haftalık 30 bin sterlin kazanacağı basına yansıdı.

    Devler peşindeydi! United sözleşme uzattı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden , genç futbolcusu ile sözleşme yeniledi.

    İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi.

    SÖZLEŞMESİ 2022 YILINA KADAR UZATILDI
    İtalyan temsilcileri ve Inter'in renklerine bağlamak istediği Chong'un sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı ve haftalık 30 bin sterlin kazanacağı basına yansıdı.

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