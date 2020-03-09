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    • Spor
    • 09.03.2020 Gazete
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    , 'ta kaçan iki puana yandı! "İlk yarı 5-1 biterdi..."

    Galatasaray Teknik Direktörü , spor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Terim, "Birçok pozisyona girdik ama farkı açamadık. 2 puanımıza yazık oldu. İlk yarıyı 5-1 bitirmeliydik. VAR'ın penaltı pozisyonuna karışması yanlıştı. Saracchi de kırmızı görmeliydi" dedi.

    İlk yarı 5-1 biterdi
    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, spor maçının ardından mücadeleyi değerlendirdi. Maçta galibiyeti hak eden taraf olduklarını söyleyen Terim şunları söyledi: "İlk yarının iyi irdelenmesi lazım. Çok önemli benim için, herkes için de öyle olmalı. Devreyi 5-1 önde bitirebilirdik"

    GALİBİYET SERİSİ SÜRMELİYDİ
    "Hak etmediğimiz bir sonuç olduğuna inanıyorum. 9'da 9 rahat olmalıydı, olmadı. Üzgünüz. 2 puanımıza yazık oldu. Kayıp yaşamamamız gereken bir maçtı. Önümüze bakacağız"



    VAR DEVREYE GİRMESİ YANLIŞ
    Seri'nin yaptığı harekette penaltı çalınmasıyla ilgili de konuşan Terim, "Benim bildiğim VAR olağanüstü turumlarda devreye giriyor. Ancak dün öyle bir pozisyonyoktu" dedi.



    SARACCHI KIRMIZI GÖRMELİYDİ
    Hakem 'a, "İyi bir maç idare etti" diyen deneyimli teknik adam süpriz bir çıkışa imza atarak, "Saracchi'nin de kırmızı kart görmesi gerekiyordu!" ifadelerini kullandı.

    LEMINA İLK 11'E BELHANDA KULÜBEYE
    G.Saray'da sakatlığı geçen Lemina dün formasına kavuştu. Gabonlu oyuncu, Sivas maçına ilk 11'de başlarken , Younes Belhanda'yı kulübeye çekti.



    SİVAS'TAN ÇIKIŞ YOK
    G.Saray'la 2-2 berabere kalan bu sezon evinde hiç yenilmedi. Yiğidolar sahasında oynadığı 13 karşılaşmada 9 galibiyet alırken, 4 maç da beraberlikle bitti.



    İDLİB ŞEHİTLERİ UNUTULMADI
    Sivasspor ile G.Saray arasına oynanan maç öncesi Yeni 4 Eylül Stadı'nda Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri okundu. Türk bayraklarıyla tribünleri dolduran kırmızı-beyazlı taraftarlar, "Vatana Can Feda" koreografisi oluşturdu. Sivas'ta tribünlerin tamamının şehitler için katıldığı koreografi sosyal medyada alkış aldı.


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    Haberler Spor Fatih Terim, Sivas'ta kaçan iki puana yandı! "İlk yarı 5-1 biterdi..."
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