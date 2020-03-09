Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor maçının ardından mücadeleyi değerlendirdi. Maçta galibiyeti hak eden taraf olduklarını söyleyen Terim şunları söyledi: "İlk yarının iyi irdelenmesi lazım. Çok önemli benim için, herkes için de öyle olmalı. Devreyi 5-1 önde bitirebilirdik"
GALİBİYET SERİSİ SÜRMELİYDİ
"Hak etmediğimiz bir sonuç olduğuna inanıyorum. 9'da 9 rahat olmalıydı, olmadı. Üzgünüz. 2 puanımıza yazık oldu. Kayıp yaşamamamız gereken bir maçtı. Önümüze bakacağız"
VAR DEVREYE GİRMESİ YANLIŞ
Seri'nin yaptığı harekette penaltı çalınmasıyla ilgili de konuşan Terim, "Benim bildiğim VAR olağanüstü turumlarda devreye giriyor. Ancak dün öyle bir pozisyonyoktu" dedi.
SARACCHI KIRMIZI GÖRMELİYDİ
Hakem Mete Kalkavan'a, "İyi bir maç idare etti" diyen deneyimli teknik adam süpriz bir çıkışa imza atarak, "Saracchi'nin de kırmızı kart görmesi gerekiyordu!" ifadelerini kullandı.
LEMINA İLK 11'E BELHANDA KULÜBEYE
G.Saray'da sakatlığı geçen Lemina dün formasına kavuştu. Gabonlu oyuncu, Sivas maçına ilk 11'de başlarken Fatih Terim, Younes Belhanda'yı kulübeye çekti.
SİVAS'TAN ÇIKIŞ YOK
G.Saray'la 2-2 berabere kalan Sivasspor bu sezon evinde hiç yenilmedi. Yiğidolar sahasında oynadığı 13 karşılaşmada 9 galibiyet alırken, 4 maç da beraberlikle bitti.
İDLİB ŞEHİTLERİ UNUTULMADI
Sivasspor ile G.Saray arasına oynanan maç öncesi Yeni 4 Eylül Stadı'nda Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri okundu. Türk bayraklarıyla tribünleri dolduran kırmızı-beyazlı taraftarlar, "Vatana Can Feda" koreografisi oluşturdu. Sivas'ta tribünlerin tamamının şehitler için katıldığı koreografi sosyal medyada alkış aldı.
GALİBİYET SERİSİ SÜRMELİYDİ
"Hak etmediğimiz bir sonuç olduğuna inanıyorum. 9'da 9 rahat olmalıydı, olmadı. Üzgünüz. 2 puanımıza yazık oldu. Kayıp yaşamamamız gereken bir maçtı. Önümüze bakacağız"
VAR DEVREYE GİRMESİ YANLIŞ
Seri'nin yaptığı harekette penaltı çalınmasıyla ilgili de konuşan Terim, "Benim bildiğim VAR olağanüstü turumlarda devreye giriyor. Ancak dün öyle bir pozisyonyoktu" dedi.
SARACCHI KIRMIZI GÖRMELİYDİ
Hakem Mete Kalkavan'a, "İyi bir maç idare etti" diyen deneyimli teknik adam süpriz bir çıkışa imza atarak, "Saracchi'nin de kırmızı kart görmesi gerekiyordu!" ifadelerini kullandı.
LEMINA İLK 11'E BELHANDA KULÜBEYE
G.Saray'da sakatlığı geçen Lemina dün formasına kavuştu. Gabonlu oyuncu, Sivas maçına ilk 11'de başlarken Fatih Terim, Younes Belhanda'yı kulübeye çekti.
SİVAS'TAN ÇIKIŞ YOK
G.Saray'la 2-2 berabere kalan Sivasspor bu sezon evinde hiç yenilmedi. Yiğidolar sahasında oynadığı 13 karşılaşmada 9 galibiyet alırken, 4 maç da beraberlikle bitti.
İDLİB ŞEHİTLERİ UNUTULMADI
Sivasspor ile G.Saray arasına oynanan maç öncesi Yeni 4 Eylül Stadı'nda Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri okundu. Türk bayraklarıyla tribünleri dolduran kırmızı-beyazlı taraftarlar, "Vatana Can Feda" koreografisi oluşturdu. Sivas'ta tribünlerin tamamının şehitler için katıldığı koreografi sosyal medyada alkış aldı.
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