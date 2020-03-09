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    • Spor
    • 09.03.2020 Gazete
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    seriye bağladı

    takipçilerinden , 'u yenerek arka arkaya 3. galibiyetini aldı. Cikalleshi ve Ergin'le 2-0'ı yakalayan Akhisar önünde 'le farkı bire indirdi. Erhan farkı yeniden ikiye çıkarırken Batuhan skoru ilan etti: 3-2.

    Akhisarspor seriye bağladı
    Zirvenin takipçilerinden , 'u yenerek arka arkaya 3. galibiyetini aldı.

    ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ
    Cikalleshi ve Ergin'le 2-0'ı yakalayan Akhisar önünde 'le farkı bire indirdi. Erhan farkı yeniden ikiye çıkarırken Batuhan skoru ilan etti: 3-2.

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