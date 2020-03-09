Akhisarspor seriye bağladı

Zirvenin takipçilerinden Akhisarspor, Osmanlıspor'u 3-2 yenerek arka arkaya 3. galibiyetini aldı.
ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ
Cikalleshi ve Ergin'le 2-0'ı yakalayan Akhisar önünde Osmanlı Blagojevic'le farkı bire indirdi. Erhan farkı yeniden ikiye çıkarırken Batuhan skoru ilan etti: 3-2.
ÇIKIŞINI SÜRDÜRDÜ
Cikalleshi ve Ergin'le 2-0'ı yakalayan Akhisar önünde Osmanlı Blagojevic'le farkı bire indirdi. Erhan farkı yeniden ikiye çıkarırken Batuhan skoru ilan etti: 3-2.
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