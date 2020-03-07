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    • 07.03.2020 23:06
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    derbisinde kazanan ! Arsenal - West Ham (1-0) Maç Özeti izle

    İngiltere Premier Lig'de oynanan derbisinde , 'ı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte , 78. dakikada Türk asıllı Alman futbolcu 'in pasında ağları sarstı ve Arsenal mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Arsenal - West Ham maçı özetini takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

    Londra derbisinde kazanan Arsenal

    İngiltere Premier Lig'de oynanan derbisinde , 'ı 1-0 mağlup etti.

    Ligin 29. hafta maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda West Ham United'ı ağırladı.

    Ev sahibi ekipte , 78. dakikada Türk asıllı Alman futbolcu 'in pasında ağları sarstı ve Arsenal mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Arsenal puanını 40'a çıkarırken, West Ham United 27 puanda kaldı.

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