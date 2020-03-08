Trabzon deplasmanda Gaziantep'e takıldı: 1-1... 3. dakikada Kenan Özer'in şutunda Uğurcan Çakır topu kornere çeldi. 6'da Nwakaeme'nin vuruşunda Günay Güvenç'ten seken top kornere çıktı... 22'de Kamil Ahmet'in ortasında topa iyi yükselen Ekuban takımını öne geçirdi.
GOLÜN ASİSTİNİ OĞUZ YAPTI
Maçın 2. yarısına etikli başlayan G.Antep, 53. dakikada beraberlik golünü kaydetti. Paslaşılarak kullanılan korner vuruşunda Oğuz ceza sahasına ortaladı. Kayode kafayla topu ağlara gönderdi.
MAXİM'İN ŞUTU DİREĞİ YALADI
72'de Gaziantep 2. gole yaklaştı. Maxim'in ceza yayı üzerinden sert şyutu direği yaladı. 87'de Kayode'nin uzun pasına hareketlenen Diarra'dan önce Uğurcan topa sahip oldu.
VAR'A GİTTİ GOLÜ İPTAL ETTİ
90+2'de Trabzonspor Nwakaeme ile golü buldu. ancak VAR'a danışan Halis Özkahya, Abdülkadir Ömür'ün Diarra'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. Mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.
HÜSEYİN ÇİMŞİR'DEN ÖZELEŞTİRİ: BAZI SORUNLARIMIZ VAR BUNLARI ÇÖZMELİYİZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, "Bahane olarak üretmemek lazım fikstürü... Oyuncu grubumuz sezon başından bu yana çok fazla maç yaptı. Çözmemiz gerek problemler var. Oyuncularla ilgili problem var. Onunla ilgili çalışmalara başlayacağız" diyerek özeleştiride bulundu.
SÖRLOTH Gaziantep deplasmanında etkili olamadı.
NDİAYE KAĞIDI YUTTU!
Ndiaye, maçın ilk yarısında Hüseyin Çimşir'in sahaya gönderdiği taktik kağıdını okuduktan sonra yuttu. Ndiaye, "G.Antep'e karşı pasiftik" dedi.
GOLÜN ASİSTİNİ OĞUZ YAPTI
Maçın 2. yarısına etikli başlayan G.Antep, 53. dakikada beraberlik golünü kaydetti. Paslaşılarak kullanılan korner vuruşunda Oğuz ceza sahasına ortaladı. Kayode kafayla topu ağlara gönderdi.
MAXİM'İN ŞUTU DİREĞİ YALADI
72'de Gaziantep 2. gole yaklaştı. Maxim'in ceza yayı üzerinden sert şyutu direği yaladı. 87'de Kayode'nin uzun pasına hareketlenen Diarra'dan önce Uğurcan topa sahip oldu.
VAR'A GİTTİ GOLÜ İPTAL ETTİ
90+2'de Trabzonspor Nwakaeme ile golü buldu. ancak VAR'a danışan Halis Özkahya, Abdülkadir Ömür'ün Diarra'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. Mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.
HÜSEYİN ÇİMŞİR'DEN ÖZELEŞTİRİ: BAZI SORUNLARIMIZ VAR BUNLARI ÇÖZMELİYİZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, "Bahane olarak üretmemek lazım fikstürü... Oyuncu grubumuz sezon başından bu yana çok fazla maç yaptı. Çözmemiz gerek problemler var. Oyuncularla ilgili problem var. Onunla ilgili çalışmalara başlayacağız" diyerek özeleştiride bulundu.
SÖRLOTH Gaziantep deplasmanında etkili olamadı.
NDİAYE KAĞIDI YUTTU!
Ndiaye, maçın ilk yarısında Hüseyin Çimşir'in sahaya gönderdiği taktik kağıdını okuduktan sonra yuttu. Ndiaye, "G.Antep'e karşı pasiftik" dedi.
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