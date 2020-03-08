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    • 08.03.2020 22:47
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    lu Yandaş'tan 'a övgü! "İnanılmaz oynadı..."

    'un yıldız oyuncusu  Yandaş,  maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın performansını öven Mert Hakan, "Galatasaray pas oyununu inanılmaz oynadı. Bizi zorladılar. Ancak yine de kaybetmedik, mutluyuz" dedi. Sivassporlu futbolcu, Galatasaray'a transfer olacağı şeklindeki iddialara da, "Ben bugün elimden geleni yaptım. Belki yine dedikodular olacak. Ben Sivasspor armasını taşıdığım sürece bu takıma ihanet etmeyeceğim" ifadesini kullandı.



    Süper Lig'in 25. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı. Sivasspor'un orta sahadaki önemli ismi Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

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