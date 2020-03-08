Süper Lig'in 25. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı. Sivasspor'un orta sahadaki önemli ismi Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından flaş açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 25. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı. Sivasspor'un orta sahadaki önemli ismi Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından flaş açıklamalarda bulundu.
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