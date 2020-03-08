Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
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