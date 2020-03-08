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    • 08.03.2020 22:32
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    lı Seri'den penaltı tepkisi! "Kararın doğru olduğunu düşünmüyorum"

    , 'in 25. haftasında deplasmanda ile 2-2 berabere kaldı. Zorlu mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan , penaltı kararına tepki gösterdi. Seri, "Verilen kararın doğru olduğunu düşünmüyorum" dedi.



    Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

    Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

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