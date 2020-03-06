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    • Spor
    • 06.03.2020 Gazete
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    ’ye 2 müjdeli haber

    'ye sakat futbolculardan iyi haber geldi. Takımın banko stoperi Serdar Aziz ve kaptan 'nun sakatlığının geçtiği ifade edildi. Her iki futbolcu da pazar günü 'nda oynanacak Denizlispor maçında forma giyebilecek.

    Fenerbahçe’ye 2 müjdeli haber
    Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan iyi haber geldi. Takımın banko stoperi Serdar Aziz ve kaptan Emre Belözoğlu'nun sakatlığının geçtiği ifade edildi. Her iki futbolcu da pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak Denizlispor maçında forma giyebilecek.

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