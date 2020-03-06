Fenerbahçe’ye 2 müjdeli haber

Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan iyi haber geldi. Takımın banko stoperi Serdar Aziz ve kaptan Emre Belözoğlu'nun sakatlığının geçtiği ifade edildi. Her iki futbolcu da pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak Denizlispor maçında forma giyebilecek.
Fenerbahçe'yesakat futbolculardaniyi haber geldi. Takımınbanko stoperiSerdar Aziz ve kaptanEmre Belözoğlu'nunsakatlığınıngeçtiği ifade edildi.Her iki futbolcu dapazar günü ÜlkerStadyumu'ndaoynanacak Denizlispormaçında forma giyebilecek.
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