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    • Spor
    • 06.03.2020 Gazete
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    Euroleague'de ve zorlu karşılaşmalara çıkacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Euroleague'in 28. haftasında bugün temsilcilerimiz ve zorlu karşılaşmalara çıkacak. İşte haberin detayları ve 6 Mart tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz spor haberleri...

    A.Efes-Olympiakos Khimky-Fenerbahçe
    THY Euroleague'in 28. haftasında bugün temsilcilerimiz ve zorlu karşılaşmalara çıkacak. Anadolu Efes, saat 20.30'da Sinan Erdem Salonu'nda Yunan temsilcisi ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ise deplasmanda saat 20.00'de Rus ekibi Khimky ile karşı karşıya gelecek.

    RED BULL NEYMAR'DA ELEMELER START ALIYOR
    Red Bull Neymar Jr's Five'ın, Türkiye elemeleri bu hafta sonu 3 şehirde başlıyor. Bu sene 5. yılını kutlayacak olan RED Bull Neymar Jr's Five'da ilk elemeleri bugün ve yarın Mersin, Kayseri ve Bursa'da gerçekleştirilecek. Red Bull Neymar Jr's Five'ın 2020 finali ise 4 Nisan'da gerçekleştirilecek.

    TEKRAR EDİLECEK!
    Türkiye Basketbol Federasyonu, Afyon Bld. ile Fenerbahçe Beko maçının, Afyon Bld.'nin itirazı üzerine tekrar edileceğini açıkladı. Ertelenen karşılaşmanın tarihi daha sonra açıklanacak.

    HASAN ALİ: MAÇ EKSİĞİM VAR!
    Hasan Ali Kaldırım    , "Sezona iyi başlamıştım ama sakatlığım beni etkiledi. Maç eksiği beni etkiliyor" diye konuştu.






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