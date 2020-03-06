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    • Spor
    • 06.03.2020 Gazete
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    Comolli’nin yeni adresi Monaco!

    Olaylı bir şekilde macerası sona eren ülkesine dönüyor... Fransız basını, Monaco'nun sportif direktörlük görevi için Comolli'yle görüştüğünü duyurdu. Kısa süre önce ile yollarını ayıran Monaco'nun Comolli ile görüştüğü ve büyük oranda anlaşma sağlandığı iddia edildi.

    Comolli’nin yeni adresi Monaco!
    Olaylı bir şekilde Fenerbahçe macerası sona eren Damien Comolli ülkesine dönüyor... Fransız basını, Monaco'nun sportif direktörlük görevi için Comolli'yle görüştüğünü duyurdu. Kısa süre önce Michael Emenalo ile yollarını ayıran Monaco'nun Comolli ile görüştüğü ve büyük oranda anlaşma sağlandığı iddia edildi.

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