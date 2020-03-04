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    • 05.03.2020 01:50
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    kafilesini taşıyan takım otobüsüne

    yarı final ilk maçında Fraport TAV 'u 1-0 yenen Aytemiz kafilesini taşıyan takım otobüsüne gerçekleştirildi. Takım otobüsünün ön camını kıran taş, yardımcı antrenör Yozgatlı'ya, cam parçaları ise kaleci antrenörü Erdeğer'e isabet etti. Olayı hafif sıyrıklarla atlatan antrenörlere ilk müdahaleyi otobüste bulunan sağlık ekibi yaptı.

    Alanyaspor takım otobüsüne taşlı saldırı

    yarı final ilk maçında Fraport TAV 'u 1-0 yenen Aytemiz kafilesini taşıyan takım otobüsüne gerçekleştirildi.

    Maçtan sonra Antalya Stadı'ndan ayrılan turuncu-yeşilli ekibi taşıyan otobüs, Dumlupınar Bulvarı'na geldiğinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce taşlandı.




    CAM PARÇALARI MEHMET YOZGATLI VE MURAT ERDEĞER'E İSABET ETTİ
    Takım otobüsünün sağ yanındaki ön camı kıran taş, yardımcı antrenör Mehmet Yozgatlı'ya, cam parçaları ise kaleci antrenörü Murat Erdeğer'e isabet etti.

    Olayı hafif sıyrıklarla atlatan antrenörlere ilk müdahaleyi otobüste bulunan sağlık ekibi yaptı.

    Takım otobüsü, yaklaşık 20 dakika sonra polis araçları eşliğinde olay yerinden ayrılıp Alanya'ya hareket etti.

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