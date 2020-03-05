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    • Spor
    • 05.03.2020 Gazete
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    Devler 'un peşinde

    , 'u 'ın istediğini iddia etti. basını ise, “Trabzon, Sörloth’u 6 milyon ’ya alacak ve ’e satacak” dedi.

    Sörloth çılgınlığı
    Bu sezon Trabzonspor forması altında attığı gollerle Süper Lig'i adeta kasıp kavuran Alexander Sörloth dev kulüplerin gündemine girmiş durumda... İngiliz Daily Mail gazetesi, Manchester United'ın teknik direktörü Solskaer'in vatandaşı Sörloth'un transferini istediğini yazdı.



    Norveç    'te yayın yapan Verdens Gang ise Trabzonspor'un Norveçli yıldızın bonservisini 6 milyon Euro'ya alacağını ve ardından Real Madrid'e satacağını öne sürdü.

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