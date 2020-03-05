Alanyaspor finalin kapısını araladı

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında'u deplasmandayenerek bir adım öne geçti.'da'nin şutundatopu kornere attı. 23'te'ın sert şutun



44'te Cisse'nin şutunda top az farkla auta çıktı. 64'te Welinton topa son adam olduğu için elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Kazanılan serbest vuruştan Fredy yararlanamadı. 10 kişi oynayan Alanya 90+2'de Fernandes'in golüyle maçı 1-0 kazanarak avantaj sağladı.







İSTEDİĞİMİZİ ELDE ETTİK

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "İstediğimizi elde ettik. Rövanşı da kazanarak finale çıkmak istiyoruz" dedi.