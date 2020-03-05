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    • Spor
    • 05.03.2020 Gazete
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    finalin kapısını araladı

    yarı final ilk maçında konuk ekip Alanya, Welinton’un 64’te görmesiyle 10 kişi kaldı. Buna rağmen Fernandes’in golüyle galip geldi.

    Alanyaspor finalin kapısını araladı
    Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Alanyaspor Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek bir adım öne geçti. 9'da Cisse'nin şutunda Ferhat topu kornere attı. 23'te Salih Uçan'ın sert şutunda top auta gitti.


    44'te Cisse'nin şutunda top az farkla auta çıktı. 64'te Welinton topa son adam olduğu için elle müdahale ettiği gerekçesiyle gördü. Kazanılan serbest vuruştan Fredy yararlanamadı. 10 kişi oynayan Alanya 90+2'de Fernandes'in golüyle maçı 1-0 kazanarak avantaj sağladı.



    İSTEDİĞİMİZİ ELDE ETTİK
    Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "İstediğimizi elde ettik. Rövanşı da kazanarak finale çıkmak istiyoruz" dedi.

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