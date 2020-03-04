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    • Spor
    • 04.03.2020 Gazete
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    ’den ‘16.00’ya ret!

    Hafta sonu oynanacak kritik maçının kötü hava şartları nedeniyle 16.00'ya alınmasını isteyen yönetimi 'ye başvurmuştu. Ancak TFF bu talebe olumsuz yanıt verdi.

    TFF’den ‘16.00’ya ret!
    Hafta sonu oynanacak kritik Sivasspor maçının kötü hava şartları nedeniyle 16.00'ya alınmasını isteyen Galatasaray yönetimi TFF'ye başvurmuştu. Ancak TFF bu talebe olumsuz yanıt verdi.

    G.SARAY PFDK'LIK OLDU
    TFF disiplin sevklerini açıkladı... Galatasaray kulübü, G.Birliği maçında 'talimatlara aykırı harekette' bulunduğu gerekçesiyle PFDK'ya sevkedildi.

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