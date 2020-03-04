TFF’den ‘16.00’ya ret!

Hafta sonu oynanacak kritik Sivasspor maçının kötü hava şartları nedeniyle 16.00'ya alınmasını isteyen Galatasaray yönetimi TFF'ye başvurmuştu. Ancak TFF bu talebe olumsuz yanıt verdi.
G.SARAY PFDK'LIK OLDU
TFF disiplin sevklerini açıkladı... Galatasaray kulübü, G.Birliği maçında 'talimatlara aykırı harekette' bulunduğu gerekçesiyle PFDK'ya sevkedildi.
G.SARAY PFDK'LIK OLDU
TFF disiplin sevklerini açıkladı... Galatasaray kulübü, G.Birliği maçında 'talimatlara aykırı harekette' bulunduğu gerekçesiyle PFDK'ya sevkedildi.
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