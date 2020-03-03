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    • 03.03.2020 21:38
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    Son dakika: 'da Badou Ndiaye sakatlanarak oyundan çıktı

    yarı final ilk maçında ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerde sezonun ikinci yarısında takıma dahil edilen Badou Ndiaye, zorlu karşılaşmada sakatlandı. Yıldız futbolcu oyuna devam edemedi ve yerine Guilherme dahil oldu.

    Dev maçta bir sakatlık şoku daha

    'de şampiyonluk mücadelesi veren , yarı final ilk maçında ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan ve 35 bin taraftarın izlediği zorlu karşılaşmda bordo-mavililerde şok bir sakatlık yaşandı.


    OYUNDAN ALINDI
    Karşılaşmanın 37'inci dakikasında Trabzonspor'un Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye kendisini yere bıraktı. Oyuna giren sağlık ekibi yıldız futbolcuya ilk müdahalesini yaptı fakat, Ndiaye oyuna dahil edemeyeceğini söyledi.


    Karşılaşmanın 38'inci dakikasında da Badou Ndiaye'nin yerine oyuna Brezilyalı Guilherme dahil oldu.

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