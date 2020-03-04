Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Millilerimize zorlu grup

    ’nin ’ndeki rakipleri belli oldu. B Lig’nde 3. grupta mücadele edecek olan Ay-Yıldızlı ekibimiz Rusy,a ve ile eşleşti. Türkiye grubunu lider bitirirse A Ligi’ne yükeslecek. Uluslar Ligi’nde grup maçları bu yıl eylül, ekim ve ksıam aylarında oynanacak

    Millilerimize zorlu grup
    A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. B Ligi'nde yer alan Türkiye, kuraya 3. torbadan girdi. Milliler, 3. Grup'ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti. Uluslar Ligi'nde grup maçları bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında, şampiyon takımın belli olacağı finaller Haziran 2021'de, play-off müsabakaları ise Mart 2022'de oynanacak. Lider bitiren takım A Ligi'ne yükselecek. 2. ve 3. bitiren B Ligi'nde kalacak. Sonuncu takım ise C Ligi'ne düşecek. Hollanda'da gerçekleştirilen kura çekimine TFF Başkanı Nihat Özdemir ile teknik patron Şenol Güneş de katıldı.



    MİLLİLER A LİGİ'Nİ HEDEFLİYOR
    A mız grubunda ile birlikte favori olarak gösteriliyor. Milliler grup 1.'si olup A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.

    3.GRUP

    TÜRKİYE

    RUSYA

    SIRBİSTAN

    MACARİSTAN



    Teknik Direktör Güneş, " sıralamasında ilk 10 sıra içinde yer almak istiyoruz" dedi.




    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Millilerimize zorlu grup
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri