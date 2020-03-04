Millilerimize zorlu grup

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. B Ligi'nde yer alan Türkiye, kuraya 3. torbadan girdi. Milliler, 3. Grup'ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti. Uluslar Ligi'nde grup maçları bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında, şampiyon takımın belli olacağı finaller Haziran 2021'de, play-off müsabakaları ise Mart 2022'de oynanacak. Lider bitiren takım A Ligi'ne yükselecek. 2. ve 3. bitiren B Ligi'nde kalacak. Sonuncu takım ise C Ligi'ne düşecek. Hollanda'da gerçekleştirilen kura çekimine TFF Başkanı Nihat Özdemir ile teknik patron Şenol Güneş de katıldı.
MİLLİLER A LİGİ'Nİ HEDEFLİYOR
A Milli Futbol Takımımız grubunda Rusya ile birlikte favori olarak gösteriliyor. Milliler grup 1.'si olup A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.
3.GRUP
TÜRKİYE
RUSYA
SIRBİSTAN
MACARİSTAN
Teknik Direktör Güneş, "FIFA sıralamasında ilk 10 sıra içinde yer almak istiyoruz" dedi.
MİLLİLER A LİGİ'Nİ HEDEFLİYOR
A Milli Futbol Takımımız grubunda Rusya ile birlikte favori olarak gösteriliyor. Milliler grup 1.'si olup A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.
3.GRUP
TÜRKİYE
RUSYA
SIRBİSTAN
MACARİSTAN
Teknik Direktör Güneş, "FIFA sıralamasında ilk 10 sıra içinde yer almak istiyoruz" dedi.
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