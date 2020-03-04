Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Trabzon maçı sonrası teknik adam arayışı hakkında konuştu. "Yeni hoca Denizli maçına yetişmez sanırım?" şeklindeki soruya, "Burası Fenerbahçe!" yanıtını verdi. Hafta sonuna kadar yeni teknik direktörün imza atabileceğini işaret etti.
AKLIMIZDA OLAN İSİMLER VAR
Yeni hoca için yönetimle toplantı yapacaklarını söyleyen Özsoy, "Aklımızda ve kalbimizde olan isimler var. En kısa sürede sonuca ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
AKLIMIZDA OLAN İSİMLER VAR
Yeni hoca için yönetimle toplantı yapacaklarını söyleyen Özsoy, "Aklımızda ve kalbimizde olan isimler var. En kısa sürede sonuca ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
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