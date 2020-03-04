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    • Spor
    • 04.03.2020 Gazete
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    : Yeni ümüz ’ye yetişebilir

    , hoca arayışlarının başladığını söyledi. Yeni teknik adamın maçına kadar imza atabileceğinin sinyallerini verdi.

    Yeni teknik direktörümüz Denizli’ye yetişebilir
    Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, maçı sonrası teknik adam arayışı hakkında konuştu. "Yeni hoca Denizli maçına yetişmez sanırım?" şeklindeki soruya, "Burası Fenerbahçe!" yanıtını verdi. Hafta sonuna kadar yeni ün imza atabileceğini işaret etti.

    AKLIMIZDA OLAN İSİMLER VAR
    Yeni hoca için yönetimle toplantı yapacaklarını söyleyen Özsoy, "Aklımızda ve kalbimizde olan isimler var. En kısa sürede sonuca ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

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